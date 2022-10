El encuentro Plurinacional de Mujeres, muy cerca de San Juan

Este 8, 9 y 10 de octubre tendrá lugar el 35 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries en San Luis, territorio guarpe, comechingón y ranquel. Si bien el evento se realiza desde 1986, es la primera vez que su nombre no es ENM (Encuentro Nacional de Mujeres). Este cambio sucedió por diferentes razones, según explica Pamela Mackey, una de las voceras del encuentro, a El Destape: “Con el paso del tiempo y al calor de los debates, nos fuimos problematizando conceptos: por un lado, lo que tiene que ver con la construcción del estado nación, cómo se conformó, que fue en base al genocidio de los pueblos originarios, en base a la invisibilización de otras identidades, de otras personas que habitan nuestro territorio, pero que no son reconocides: inmigrantes, afrodescendientes y de la mano de ellas, de elles fuimos entendiendo que nombrarnos ‘nación’ deja fuera un montón de otras y de otres; por eso es que nos nombramos ‘plurinacionales’". Y agrega: "Por otra parte, entendimos que el concepto de ‘mujer’ deja por fuera e invisibiliza a un montón de otras identidades: lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries. El feminismo nos enseñó que lo que no se nombra, no existe: es una manera de ejercer violencia no nombrarnos”.