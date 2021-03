Feminismo, política e igualdad de derechos: debate imperdible entre dos referentes sanjuaninas

Después de la multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer y las pintadas en la Catedral y el CAVIG, en Paren las Rotativas dos referentes sanjuaninas protagonizaron un interesante debate sobre feminismo, política e igualdad de derechos. Se trata de Nancy Avelín, de la Cruzada Renovadora, y Marita Benavente, del Partido Justicialista, quienes reflexionaron sobre 8M junto al periodista Sebastián Saharrea.

"Fue una manifestación masiva. Podemos detenernos a mirar esto que no nos gusta, que es agresivo e irrumpe el sentido común. Pero yo prefiero mirar las miles de jóvenes que se movilizaron ayer. Tenemos que empezar a entender que el mundo pos pandemia irrumpe con sus demandas. Y todo el dispositivo político tiene que lograr asumir esas demandas, para no perder a la ciudadanía en el camino", apuntó Benavente.

Avelín, en cambio, prefirió salir a cruzar a quienes llevaron adelante las pintadas. "No estoy de acuerdo con la violencia. Podrán reclamar derechos, pero la imposición de ideas por la fuerza o violencia no es buena. Cada vez que está esa manifestación pasa, y deslegitima las luchas auténticas por los verdaderos derechos. La sociedad enfrenta a una Argentina en decadencia, no son los valores que nos harán plantear bien las ideas".

La referente de la Cruzada Renovadora agregó: "Estamos viviendo en Argentina, un momento muy difícil. Más allá del tema mujer exclusivamente, creo que hay un gran deterioro en la sociedad y un enfrentamiento que no es bueno. Este radicalismo o está radicalización del feminismo enfrentando creo que no es bueno. El hombre y la mujer deben ser complementos, en todo ámbito de la sociedad: en la política, familia y sociedad".

La dirigente justicialista aclaró que "no queremos un mundo cien por cien feminizado, donde el varón no tenga nada que hacer". Y sostuvo que: "Queremos un mundo de igualdad de oportunidades, de derechos, y de no violencia hacia la mujer. Cuando hablo de violencia no sólo se trata de la física, sino de la violencia laboral, en términos políticos y estigmas. No estamos en el reino de los cielos, nos queda mucho. Es una batalla y una disputa de poder. Nadie nos regaló los derechos, los hemos conquistados. Y esas conquistas son dolorosas, a veces explosivas".

Mirá la entrevista completa: