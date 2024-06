El dramático pedido de la mamá de Loan a Lionel Messi en medio de la búsqueda de su hijo

Y agregó: “Le decía que los periodistas le hablen a Messi, que es tan popular, para que él pida que le larguen a Loan . Que ya estamos sufriendo mucho, muchos días. No sé dónde está, pero en algún lado está. Pero si a él le están teniendo encerrado, pobrecito, va a estar sufriendo. Porque él no suele estar encerrado ...”.

La mujer, muy angustiada, remarcó: “A él le gusta más estar afuera. Cuando se larga la lluvia, él se siente muy aburrido porque no puede salir afuera. Él va a estar ahí, él no se va a olvidar de sus hermanos, no se va a olvidar de César, de Cristian. Él ya está diciendo, de mamá, papá. Bueno, ojalá que vuelva”.

Qué dijo Fernando Burlando

El abogado representa a los padres de Loan y habló del tema: “A nivel pesquisas fue todo muy precario. Es más, la precariedad surge hasta el delito, que es lo peor que te puede pasar, cuando los funcionarios encargados de encontrar a Loan obstruyen la investigación, como el comisario que está preso”.

Y agregó: “Hay búsqueda, pero no en el nivel activo que uno pretende. También es importante el trabajo que hace el poder público junto con los medios de comunicación y la comunidad internacional. Hay que ensamblar esas tres puntas para obtener datos de Loan. Y cuando hablo de comunidad, hablo de Paraguay, Brasil y Argentina. Yo voy a ir al lugar… Primero voy a ir a Corrientes y después a Paraguay. Quiero ver todas las actuaciones”.