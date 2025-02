El dólar sigue subiendo: ¿hasta dónde puede llegar?

En cuanto a las proyecciones a futuro, los analistas esperan que en la primera mitad de 2025 la moneda ascenderá un acumulado 7,9% en el mercado de cambios; para diciembre de 2025 esperan un dólar oficial de $1.201, lo que significaría una variación interanual del 17,6%.

En cuanto a la inflación, los analistas del REM proyectaron para enero una inflación mensual de 2,3% y del 23,2% para todo el 2025.

Respecto del IPC Núcleo, los participantes del REM ubicaron sus previsiones para enero en 2,4%.

Dólar: cuándo se levanta el cepo

El presidente Javier Milei anunció que el levantamiento del cepo cambiario se realizará el 1° de enero de 2026, aunque la medida podría adelantarse si el Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza un desembolso: “El cepo va a desaparecer. Ahora bien, si hay un desembolso del Fondo, podríamos hacerlo antes. Todo dependerá de cómo se estructure el programa”.

El mandatario remarcó, por si quedaban dudas, su postura: “El 1° de enero de 2026 el cepo no existirá. Si hay un desembolso del Fondo podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa, cómo se calzan los fondos, eso va a determinar la salida del cepo”.

El ex ministro Domingo Cavallo salió a responderle al presidente: “Una cuestión que se debate fuera del Gobierno entre analistas económicos e instituciones financieras del país y del exterior y que seguramente se debe estar debatiendo también dentro del Gobierno y en las negociaciones con el FMI, es cómo conseguir que a lo largo de 2025 se logre pasar a un nivel positivo de reservas externas netas. El Gobierno piensa con razón que recién cuando ello ocurra se estará en condiciones de eliminar el cepo cambiario de manera que la libertad impere también en los mercados monetarios y en el mercado cambiario único. Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución, son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario”.