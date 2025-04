'El día del Ángel': la llamativa revelación del cura sanjuanino Manolo Fernández sobre la muerte del Papa

El padre sanjuanino recordó también con emoción un momento personal con el Papa: “Cuando me nombró juez del tribunal de nulidades matrimoniales, me acompañó hasta el ascensor y me dijo: 'Nunca te olvides de la misericordia. La gente que viene a verte es gente que sufre’. Ese gesto de humildad me marcó para siempre. Él nunca te recibía desde una posición superior. Se sentaba al lado tuyo”.

"NUNCA TE OLVIDES DE LA MISERICORDIA" El padre Manolo Fernández contó que el Papa Francisco solicitó "un sepelio austero" y reveló donde pidió ser enterrado. El Doctor en Teología y conocedor del funcionamiento del cónclave y de los ritos vaticanos, explicó sobre los pasos a seguir tras la muerte del Sumo Pontífice.

Asimismo, Manolo Fernández también lamentó que el papa Francisco no haya regresado a Argentina, siendo el primer Papa que no vuelve a su país de origen. “Le pesaba. Juan Pablo II fue a Polonia, Benedicto XVI a Alemania… Él no pudo venir. Y creo que parte de eso se debe a que algunos sectores intentaron utilizar su figura para dividir, cuando el Papa es, por definición, una figura de unidad”, afirmó.