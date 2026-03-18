Miércoles y jueves de consenso en el Senado: Comisiones con fuerte presencia libertaria, y un sanjuanino como autoridad

El Senado constituirá entre hoy y el jueves próximo nueve comisiones, de las cuales las que mayor interés generan son aquellas consideradas “de gestión” como Legislación General y Agricultura, y que quedarán en manos de los libertarios.

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Además, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, renunciará la presencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que volverá a ser conducida por Carmen Álvarez Rivero.

La conformación de las comisiones no tendrá el nivel de conflicto de diciembre último ya que Bullrich alcanzó un acuerdo con el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, para garantizar seis miembros para el PJ, por lo que el PJ decidió sumarse a esos organismos asesores del cuerpo.

Las comisiones deben analizar los proyectos para armar los respectivos dictámenes que se tratan en el recinto de sesiones, con lo cual las presidencias de esos organismos es clave para manejar la agenda de los temas que se impulsarán en el Senado.

En ese contexto, el oficialismo ya tiene tres de las cinco comisiones que se constituyeron y ahora sumará otras cuatro más de las ocho que se conformarán entre hoy y el jueves.

Una de las principales comisiones que se conformará mañana a las 11.30 será Legislación General, que se reunirá este miércoles y elegirá como su titular a la senadora de LLA Nadia Márquez.

Este miércoles también se constituirá a las 12 la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que será presidida por la radical santafesina Carolina Losada.

La Comisión de Agricultura fue citada para el jueves a las 10 y en la presidencia quedará el libertario Joaquín Benegas Lynch.

Ese mismo día, a las 10.30, se constituirá la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y será presidida por la presidenta del bloque de Convicción Federal, Carolina Moisés.

También fue convocada la Comisión de Turismo para el jueves a las 11, y que quedará bajo la conducción de la radical Mariana Jury.

Otra comisión importante se constituirá el jueves a las 11.30: Defensa Nacional, que estará conducida por el libertario Luis Juez.

A las 12 se reunirá la Comisión de Trabajo y Previsión Social que será conducida por la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero.

Por otra parte, el jueves se montarán las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Deportes, con Daniel Kroneberger y Bruno Olivera Lucero (LLA) al frente.