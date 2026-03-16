El sanjuanino que llegó a Olga e hizo tentar a Paula Chaves por su particular apellido

Un productor sanjuanino se convirtió en protagonista de un momento desopilante en uno de los programas del canal de streaming OLGA. Se trata de Faustino Concha , quien fue presentado en vivo como nuevo integrante de la producción de “ Tapados de Laburo ” y terminó provocando risas entre los conductores por su particular apellido.

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La presentación ocurrió durante una emisión del programa conducido por Nacho Elizalde y Paula Chaves. Mientras daban la bienvenida al equipo de producción, Elizalde anunció que había una cara nueva detrás de cámara.

faustino concha

“Tenemos un nuevo productor”, dijo el conductor, antes de darle paso a la presentación. Chaves, entre risas, agregó: “Si en el colegio le hacían cargadas con su apellido, creo que cayó en el peor grupo”.

Acto seguido, invitaron al joven a presentarse en vivo. “Es sanjuanino, es un copado y le damos la bienvenida a la familia de Tapados de Laburo. Quiero que digas nombre y apellido completo”, pidió la conductora. En ese momento apareció en pantalla el zócalo que decía “Bienvenido Faustino Concha”, mientras en el estudio se escuchaban aplausos y comentarios entre los integrantes del programa.

La reacción no tardó en llegar. “A Luli le gustó”, comentaron entre bromas en referencia a la panelista Luli González, mientras Chaves seguía el juego humorístico del momento. “Yo el año pasado tuve una visión de que él iba a llegar a nuestra vida”, lanzó también entre risas.

faustino concha 2

Durante la charla, Elizalde quiso saber más sobre el nuevo productor. “¿Vivís acá hace mucho?”, preguntó. “Desde el 2 de febrero”, respondió el joven sanjuanino que también trabajó como periodista de Tiempo de San Juan.

Luego contó qué hacía antes de mudarse a Buenos Aires. “Era productor en San Juan, de noticiero y de canales de streaming también”, explicó.

Las bromas por su apellido siguieron algunos minutos más. “Decirle Concha también me da como el caso Barreda”, comentó Elizalde en tono humorístico, mientras Chaves le preguntaba si en la escuela lo llamaban de esa manera. “No, algunos me decían Moyano, que es mi otro apellido”, respondió Faustino, sumándose al clima distendido del programa.

El divertido momento rápidamente se viralizó entre los seguidores del ciclo, que celebraron la espontaneidad del intercambio y la llegada del sanjuanino al equipo del streaming.