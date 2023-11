El famoso cura sanjuanino que posa del brazo de Javier Milei

José Manuel Fernández o simplemente Manolo es un sacerdote sanjuanino que hace años no vive en San Juan pero es muy reconocido en la provincia porque dejó una fuerte huella. De alto perfil, como vocero de la Iglesia local a través de los años se ganó no solo el cariño de la comunidad de Rivadavia donde se desempeñó por muchos años, sino que también parece haberse ganado la atención del presidente electo Javier Milei. Es que se conoció una foto muy sugerente donde ambos posan muy cercanos, que parece mostrar un vínculo entre ambos, dato no menor en el camino de vaivenes en la relación con el Papa Francisco, por ejemplo.