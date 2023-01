El desaire del gobernador de Mendoza y algunos peronistas a Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández llegará este miércoles a Mendoza y su visita genera incomodidades tanto en el gobierno provincial como en el PJ. El gobernador Rodolfo Suarez confirmó que no lo acompañará, mientras que desde justicialismo mendocino esperan directivas de Nación.

La tercera visita del mandatario se da justo en un momento en que la imagen del mandatario a nivel local es aún peor que en otros momentos de su gestión. Esto, especialmente marcado por el laudo en contra de Mendoza en el caso de la construcción de Portezuelo del Viento.

"No voy a acompañar la visita del presidente a Mendoza. No voy a ser hipócrita. No estoy de ánimo para acompañarlo después de su laudo en contra de Portezuelo", indicó en conversación con Radio Nihuil.

Suarez también descartó algún encuentro fuera de las inauguraciones y destacó, además, que no recibió ningún tipo de confirmación o invitación oficial por la visita del presidente.

Si bien se especulaba con la presencia del gobernador, este martes confirmó que no estará y volvió a manifestar su malestar por el laudo contra Mendoza que benefició a La Pampa.

Por otro lado, desde el PJ también manifestaron su poco entusiasmo. Las dos actuales figuras, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y la intendenta de Santa Rosa y presidente del Partido, Flor Destéfanis, no lo acompañarán ni posarán para la foto protocolar. La primera viajará a Buenos Aires para las sesiones extraordinarias. La segunda eligió continuar con sus vacaciones.

