El crimen de Cecilia Strzyzowski: "Pudo haber visto algo o sabía algo que no debía"

Los investigadores creen que Cecilia fue víctima de un femicidio. César Sena está acusado de ser autor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)". Sus padres, en tanto, están imputados como partícipes necesarios de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". En tanto, Melgarejo, Reynoso y Obregón fueron indagados como presuntos partícipes secundarios del "homicidio agravado" de Cecilia, y González, como partícipe necesaria. La investigación se encuentra a cargo del Poder Judicial de la provincia a través de la Fiscalía Nº 4. El Equipo Fiscal Especial está conformado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.

La fiscal Velázquez informó que este jueves no se realizaron nuevos allanamientos. "Pero estamos cotejando datos e informes. Es una causa muy compleja. Por eso se designan tres fiscales. Abundan un montón de pruebas, secuestros de celulares, llamadas, ubicación de GPS; todo lo cual se debe analizar e ir encadenando para poder generar una hipótesis. Buscamos a Cecilia con o sin vida", dijo.

Las declaraciones de Gloria Romero

Fueron muy fuertes las declaraciones que hizo Romero, la mamá de Cecilia, luego de que el miércoles se realizara en la capital provincial una movilización masiva. Según ella, los investigadores manejan "muchas hipótesis", de las cuales mencionó dos, "una más dolorosa que la otra": que a su hija pudieron haberla "descuartizado o quemado en un campo" o "molido para darle de comer a los chanchos".

"No se descarta ninguna hipótesis", respondió el fiscal Gómez cuando se le preguntó por la posibilidad de que Cecilia haya sido asesinada y descuartizada en un campo de la familia Sena. Y agregó que la última vez que fue vista con vida fue al ingresar a la casa de los Sena en la mañana del 2 de junio. "No se la ve en las cámaras salir a pie. No significa que no pueda haber salido en algún vehículo", precisó Velázquez.

Cecilia desapareció el 1° de junio, luego de decirle a su hermana que viajaría junto a su pareja a Ushuaia porque había conseguido un trabajo. Romero cree que el tema del viaje es clave. Quiere que se investigue "si era real, si existían los pasajes": podrían haber engañado a su hija y en tal caso "el crimen estaba premeditado". "Si los boletos de avión no existen esto que le pasó a Cecilia era una trampa para despegarla de la familia, llevarla hasta la casa de los padres de César y matarla", dijo en un canal de televisión.

"Pudo haber visto algo o sabía algo que no debía saber. Ahora quiero saber por qué, qué sabía mi hija para que le hicieran lo que le hicieron", deslizó Gloria. Habló del vínculo entre su hija y César. Él le parecía "encantador". No obstante, Cecilia tenía "terror" a los padres de su pareja. "Le dijo a la hermana que no nos acerquemos y no nos enfrentáramos a César porque siempre él andaba con tres o cuatro matones y siempre me dijo: 'te pueden hacer algo mami'", contó a una emisora radial. "Cuando eran novios siempre la veía llorar, pero luego decidió casarse y la acompañé. Y después que se casaron no había tanto llanto. Eran un matrimonio aparentemente perfecto. Él era un príncipe encantado y adelante nuestro la trataba muy bien. Yo siempre le vi moretones en el cuello pero pensaba que eran chupones y la retaba y le decía que cómo se iba a dejar hacer esos chupones visibles". También dijo que Emerenciano "es lo más pesado que hay", que "nadie se metería con él". Le preguntaron por el gobernador Jorge Capitanich y respondió: "Repudió el tema, quiere Justicia y se pone a disposición".

Sena y Strzyzowski se casaron y rápidamente se divorciaron, aunque continuaron su relación. "Nos informaron que fue debido a que la familia de él no estaba de acuerdo con esta relación. Ella no tuvo problema en firmarlo (el divorcio), fue de común acuerdo, salió en diciembre del año pasado. Aparentemente había un sometimiento. Cecilia no estaba percatada de tal sometimiento. Había un contexto si se quiere de violencia de género en lo económico y lo psicológico", detalló la fiscal.

La carta de Sena, desde la cárcel

César Sena solicitó cerca de la medianoche del miércoles ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia. Finalmente desistió. Cuando pidió declarar se le asignó una defensora oficial porque su primer abogado había renunciado a su patrocinio.

El exabogado del acusado, Juan Fernando Díaz, trabajó durante 12 años para el movimiento político encabezado por los padres de César. Este jueves dijo que se habían incorporado pruebas al expediente que le generaban "diferencias irreconciliables" con su cliente. "No puedo seguir defendiéndolo si no estoy convencido", argumentó. En declaraciones a un canal de televisión chaqueño contó que en un principio tomó la causa porque pensó que "podría ser un operativo político". "Pero a medida que fue avanzando la investigación me di cuenta de que los presos no eran presos políticos".

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos líderes de una de las organizaciones sociales con más peso dentro de la provincia, cercana al gobierno de Capitanich, iban a presentarse como precandidatos en las PASO. También Obregón y González. El Tribunal Electoral provincial hizo lugar a la solicitud de la Alianza Frente Chaqueño --cuyo principal referente es el gobernador-- y los excluyó de la elección. En diálogo con AM750, la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, negó que exista algún tipo de “blindaje” del gobierno a la familia Sena, respondiendo a los señalamientos de referentes de la oposición.

Luego de las declaraciones de su exdefensor, Sena envió desde la cárcel una carta a los fiscales en la que tildó de "horribles" las frases de Díaz sobre él. "Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo", señaló en el manuscrito. La defensoría oficial la lidera la abogada Patricia Aleksich.

Hipótesis de la fiscalía

"Esta causa es un minuto a minuto", dijo la fiscal Velázquez. "Ayer (por el miércoles) se llevaron a cabo los allanamientos en el campo de la familia Sena pero dieron negativo hasta el momento", añadió. Se refirió también a manchas halladas en los allanamientos. "Si bien se levantaron rastros de lugares donde había manchas símil sangre, esto se tiene que peritar. Una vez que se perite y se nos informe pasamos al otro paso de cotejar con un ADN, para ver a quién corresponde, y si corresponde o no a Cecilia".

Aunque se la busca "con o sin vida", la causa está caratulada como "femicidio". "Siempre que hay una desaparición o muerte de una mujer, desde el inicio de las investigaciones se aplica perspectiva de género, de acuerdo a los protocolos nacionales e internacionales", concluyó sobre el caso que actualmente conmociona al país.