Despertar con visión borrosa: causas frecuentes y cuándo consultar a un especialista

Sequedad ocular: durante el sueño, la producción de lágrimas disminuye, lo que puede provocar visión nublada al despertar. Parpadear varias veces ayuda a recuperar la claridad visual.

Alergias oculares: alérgenos como polvo, ácaros o pelo de mascotas pueden generar picazón, irritación y visión borrosa.

Síndrome de párpado laxo: dormir boca abajo puede causar pérdida de elasticidad en el párpado superior, con visión borrosa y lagrimeo, especialmente en hombres con obesidad.

Distrofia corneal de Fuchs: enfermedad hereditaria que provoca hinchazón corneal y visión nublada matutina, frecuente en mujeres mayores de 50 años.

Consumo de ciertos medicamentos: antihistamínicos, somníferos o fármacos para hipertensión pueden reducir la producción de lágrimas y generar desenfoque visual.

Uso de lentes de contacto durante la noche: impide la oxigenación adecuada de los ojos, aumentando la sequedad y la visión borrosa.

Consumo de alcohol: la deshidratación derivada del alcohol puede afectar temporalmente la visión.

Alteraciones en la glucosa sanguínea: tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden manifestarse con visión borrosa, mareos o debilidad.

Disfunción de las glándulas de Meibomio: exceso de secreción que lubrica los párpados puede causar irritación y desenfoque visual.