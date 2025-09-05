viernes 5 de septiembre 2025

Tips

Despertar con visión borrosa: causas frecuentes y cuándo consultar a un especialista

Despertar con visión borrosa suele ser temporal, pero en algunos casos puede indicar problemas oculares o de salud. Conocer las causas frecuentes y los signos de alarma ayuda a proteger la visión y a saber cuándo consultar a un especialista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Despertar con visión borrosa es una experiencia común que generalmente desaparece en pocos minutos. Sin embargo, en ciertas ocasiones puede ser un indicio de problemas oculares o de salud más graves, por lo que es importante conocer sus posibles causas y cuándo se recomienda acudir a un profesional.

Según especialistas citados por Cuerpomente y Harvard Health, la visión borrosa matutina puede estar vinculada a hábitos cotidianos, factores ambientales o condiciones médicas subyacentes. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

  • Sequedad ocular: durante el sueño, la producción de lágrimas disminuye, lo que puede provocar visión nublada al despertar. Parpadear varias veces ayuda a recuperar la claridad visual.

  • Alergias oculares: alérgenos como polvo, ácaros o pelo de mascotas pueden generar picazón, irritación y visión borrosa.

  • Síndrome de párpado laxo: dormir boca abajo puede causar pérdida de elasticidad en el párpado superior, con visión borrosa y lagrimeo, especialmente en hombres con obesidad.

  • Distrofia corneal de Fuchs: enfermedad hereditaria que provoca hinchazón corneal y visión nublada matutina, frecuente en mujeres mayores de 50 años.

  • Consumo de ciertos medicamentos: antihistamínicos, somníferos o fármacos para hipertensión pueden reducir la producción de lágrimas y generar desenfoque visual.

  • Uso de lentes de contacto durante la noche: impide la oxigenación adecuada de los ojos, aumentando la sequedad y la visión borrosa.

  • Consumo de alcohol: la deshidratación derivada del alcohol puede afectar temporalmente la visión.

  • Alteraciones en la glucosa sanguínea: tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden manifestarse con visión borrosa, mareos o debilidad.

  • Disfunción de las glándulas de Meibomio: exceso de secreción que lubrica los párpados puede causar irritación y desenfoque visual.

  • Dormir con ventilador dirigido al rostro: reseca los ojos y provoca visión borrosa al despertar.

Señales de alerta

Los especialistas recomiendan consultar a un profesional si la visión borrosa:

  • Persiste durante varios días o empeora con el tiempo.

  • Aparece de forma súbita y sin causa aparente.

  • Se acompaña de dolor ocular intenso, enrojecimiento, secreciones, mareos, debilidad muscular, dolores de cabeza, pérdida de equilibrio o desmayos.

  • Existe antecedentes de diabetes, hipertensión u otras enfermedades que puedan afectar la visión.

  • Se presenta junto a síntomas neurológicos como dificultad para hablar, pérdida de fuerza o caída facial, ya que podría indicar una emergencia médica.

Medidas de prevención

Para reducir el riesgo de visión borrosa al despertar, los expertos recomiendan:

  • Mantener una correcta hidratación durante el día.

  • Limpiar regularmente el dormitorio y la ropa de cama para disminuir alérgenos.

  • Evitar el consumo de alcohol antes de dormir y revisar posibles efectos de los medicamentos.

  • Retirar los lentes de contacto antes de acostarse.

  • Dormir de lado o boca arriba, evitando la posición boca abajo y el ventilador dirigido al rostro.

  • Procurar entre siete y ocho horas de descanso diario.

  • Consultar a un especialista ante cualquier síntoma persistente o molesto.

