Los hábitos poco comunes que podrían revelar una inteligencia superior

Hablar solo, disfrutar del desorden y rendir mejor de noche son conductas que suelen catalogarse como excentricidades. Sin embargo, diversos estudios citados por la revista Cuerpomente sugieren que estos comportamientos pueden estar ligados a niveles de inteligencia más altos de lo que comúnmente se cree.

Lejos del estereotipo del genio solitario o del estudiante prodigio, la psicología ha demostrado que la inteligencia superior se manifiesta en una serie de hábitos cotidianos que, en muchos casos, desafían las expectativas sociales.

Soledad y diálogo interno

Investigaciones de la Singapore Management University muestran que las personas con mayor cociente intelectual prefieren la soledad y evitan las multitudes, porque los ambientes concurridos dificultan la concentración. En ese marco, hablar en voz alta consigo mismos adquiere un valor inesperado: el psicólogo Gary Lupyan explicó que verbalizar pensamientos mejora la memoria y la concentración, ya que obliga al cerebro a procesar la información con más profundidad.

El valor del desorden

Otro rasgo llamativo es la inclinación hacia el desorden. Un estudio de la Universidad de Minnesota reveló que, lejos de ser un obstáculo, los espacios caóticos estimulan la creatividad y permiten encontrar soluciones innovadoras. Para las personas más inteligentes, ese entorno no representa distracción, sino inspiración.

Retos intelectuales y autocrítica

Según Cuerpomente, los individuos con alto cociente intelectual suelen sentirse atraídos por los acertijos, problemas de lógica y desafíos mentales, no solo como pasatiempo, sino como una forma de potenciar la memoria, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Al mismo tiempo, suelen ser exigentes consigo mismos. La Universidad de Cornell explicó este fenómeno con el efecto Dunning-Kruger: mientras las personas menos capacitadas tienden a sobrevalorar sus habilidades, los más inteligentes suelen subestimarse y mantener una actitud autocrítica constante.

Productividad nocturna

Los hábitos nocturnos también son frecuentes entre quienes poseen una mente más desarrollada. Investigaciones del Imperial College de Londres sugieren que quienes trasnochan suelen obtener mejores resultados en pruebas cognitivas que los “madrugadores”. La calma de la noche se convierte en un escenario ideal para desplegar creatividad y concentración sin interrupciones.