viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Uno de los empresarios más grandes de Argentina podría ir a juicio oral por un arsenal que hallaron en su negocio

Nueve años después, la causa contra el megaempresario y su hijo llega a instancias decisivas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La causa por el arsenal de guerra encontrado en 2016 en una sucursal de la cadena Coto sigue abierta casi nueve años después y llegó a instancias decisivas. Tras procesamientos, sobreseimientos y fallos contradictorios, ahora la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si Alfredo Coto y su hijo Germán Coto enfrentan un juicio oral o quedan definitivamente desvinculados del caso.

Lee además
el senado comienza a debatir la ampliacion de la corte suprema de justicia
Congreso

El Senado comienza a debatir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia
despertar con vision borrosa: causas frecuentes y cuando consultar a un especialista
Tips

Despertar con visión borrosa: causas frecuentes y cuándo consultar a un especialista
image

El hecho se retrotrae al 30 de agosto de 2016, cuando inspectores de la ANMAC (ex RENAR) realizaron un operativo en una sucursal del supermercado, ubicado en Paysandú al 1800, del barrio porteño de Caballito. Allí encontraron, oculto bajo un pelotero infantil, un arsenal con más de 200 armas de fuego, 2.500 municiones, granadas lacrimógenas, chalecos antibalas, cascos, escudos y un silenciador. El episodio permaneció varios meses en silencio hasta que una denuncia anónima activó la investigación judicial.

El derrotero judicial de la causa

En 2017, la fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Alfredo Coto, a su hijo y a funcionarios de la ANMAC por tenencia ilegítima de armas de guerra. En 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a los empresarios por acopio ilegal y ordenó un embargo de tres millones de pesos. Pero en 2022, la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito al considerar “inimaginable” que los directivos de una cadena de esa magnitud controlaran directamente el área de seguridad. El expediente parecía encaminarse hacia el cierre.

Pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal intervino con su fallo, el 14 de abril de 2023, y con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, revocó el sobreseimiento. En un fallo de 77 páginas, Borinsky sostuvo que la desvinculación de los imputados había sido “prematura y carente de fundamentos sólidos”, mientras que Carbajo enfatizó que existían elementos suficientes para habilitar un juicio oral. Ambos remarcaron que la responsabilidad penal empresarial no puede quedar diluida por el tamaño de la compañía. Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió que la causa vaya directamente a juicio oral.

“La dimensión de la empresa no los excluye de responsabilidad. Ello, dado que los mencionados asumieron obligaciones personalmente ante la ANMAC y frente al contenido de las pruebas que demostraron tanto que ambos conocían y ejercían dominio y poder de decisión sobre el material prohibido secuestrado", indicó el fallo.

Sobre la responsabilidad directa de Germán Coto, señalaron: “Reconoció haber adquirido el subfusil UZI serie N° 920504… el cual jamás fue retirada ni utilizada, puesto que tenía faltantes y debía ser reparada, pero se hallaba en el mismo sector de guarda junto a las demás armas.”

La Cámara concluyó que debía procesarse a los Coto como coautores penalmente responsables de tenencia ilegítima de armas de fuego y explosivos.

Tras la decisión de Casación, la defensa del empresario interpuso un recurso extraordinario. Borinsky y Carbajo habilitaron la vía para que el caso llegue a la Corte Suprema, aunque cuestionaron los argumentos presentados. Hornos se pronunció en contra. Así, el futuro del proceso quedó en manos del máximo tribunal, que deberá resolver si confirma la elevación a juicio oral o si ratifica el sobreseimiento de los empresarios.

El arsenal

  • Granadas: 227 granadas anti-tumulto.
  • Proyectiles de gases: 41 proyectiles de gases MM RIOT CS SMOKE.
  • Armas de fuego: 27 armas de fuego en total, incluyendo al menos un revólver a nombre de Coto con la serie probablemente adulterada y otras armas no declaradas.
  • Municiones: 3886 municiones.
  • Equipo táctico: 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos y 9 escudos antitumultos.
  • Otros elementos: Un silenciador y dos armas de lanzamiento, como un lanzagranadas con la numeración limada.
Seguí leyendo

Los hábitos poco comunes que podrían revelar una inteligencia superior

La estremecedora confesión del hombre que asesinó a su hijo en Lomas de Zamora

La moneda de $2 que puede valer más de $350.000: cómo identificarla y dónde venderla

Un ostentoso influencer y trader argentino, detenido por sospechas de narcotráfico

Día Mundial de la Salud Sexual: especialistas llaman a reflexionar sobre la justicia y el bienestar

El Senado refrendó la Ley de Discapacidad y echó por tierra el veto de Milei: cómo votaron los sanjuaninos

Detienen a 'The Armenian Girl', la reina de la reventa: ofrecía tickets para ver a Messi y artistas internacionales

El Gobierno autorizó a los puestos de diarios a prestar servicios de correo: qué podrán entregar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la estremecedora confesion del hombre que asesino a su hijo en lomas de zamora
Terrible

La estremecedora confesión del hombre que asesinó a su hijo en Lomas de Zamora

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Te Puede Interesar

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Meglioli será pavimentada en un importante tramo. 
Obra pública

El nuevo asfalto para dos calles icónicas de San Juan, un pedido de años con una solución exprés

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica
Historias

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Número desconocido, el nuevo documental que explotó en Netflix. video
Tiempo para Ver

"Número desconocido": el documental que se transforma en un thriller con el final más inesperado