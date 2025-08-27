miércoles 27 de agosto 2025

A las urnas el 26 de octubre

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones legislativas?: la decisión del Gobierno

Lo anunció a través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial. También estableció los medios mediante las cuales se podrá recibir el dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las elecciones legislativas tendrán lugar el 26 de octubre.

El Gobierno de Javier Milei estableció los montos que cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre próximo, además de los que recibirán los delegados judiciales y tecnológicos en esos comicios.

El texto normativo fijó en $40.000 el pago por viáticos para cada ciudadano que se desempeñe como autoridad de mesa durante los comicios nacionales.

Además, dispuso que quienes participen en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral (JNE) recibirán un adicional de $40.000.

En la disposición, el Gobierno justificó el plus al sostener que “resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”.

El Ejecutivo también dispuso que los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación percibirán $80.000, en tanto que quienes remitan los reportes de incidencias requeridos por la Cámara Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000.

Por último, fijó que los delegados tecnológicos, quienes estarán a cargo de verificar la identidad de los electores mediante sistemas biométricos, recibirán $120.000.

¿Cuáles serán los medios de cobro?

Para el cobro, los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: la aplicación del Correo Argentino, la recepción de los pesos de manera presencial en una de las sedes de la empresa postal, transferencia bancaria y billetera virtual.

“Pasados doce meses de la fecha de la elección nacional del 26 de octubre de 2025, prescribirá el derecho a la percepción de los mismos”, se aclaró en la resolución.

FUENTE: Crónica

