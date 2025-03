Cuál fue la reacción de Jésica Cirio, tras los rumores de su reconciliación con Martín Insaurralde

En el programa A la tarde, América Tv, Cora Debarbieri contó detalles de la información que dio Vicky Xipolitakis sobre un posible acercamiento entre Cirio e Insaurralde.

"Fue un rumor que surgió ayer, Victoria Xipolitakis dio esta noticia, dijo que lo chequeó con tres fuentes. Hablé con Victoria y me dijo que las fuentes son muy confiables", explicó la periodista.

Y comentó que ella intentó comunicarse con Jésica Cirio por este tema pero no tuvo respuesta alguna: "Lo que le llama la atención es que le escribí a Jesica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Digo, estamos hablando de un tema delicado para que ella no quiera contestar".

"Los dos son padres. A lo mejor los ves en una situación familiar y se habla de otra cosa", observó Luis Ventura sobre el tema. Y la panelista expresó: "Acá se habla de volver amorosamente, no como situación familiar".

No obstante, desde el entorno cercano de la modelo desmienten rotundamente cualquier tipo de reconciliación con Insaurralde, luego de la separación ocurrida a fines de 2022 y el divorcio concretado a mediados de 2023.