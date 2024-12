Cristina Fernández habló de todo: elecciones, reforma constitucional y el supuesto pacto con Milei

La expresidenta Cristina Fernández pidió este miércoles una reforma constitucional que incluya enmiendas -como en Estados Unidos- y el sufragio cada cuatro años en lugar de dos. Además, criticó al Poder Judicial por el puesto vitalicio de los miembros de la Corte Suprema y negó haber montado un pacto con el presidente Javier Milei para que no avanzara la sesión que iba a tratar “ficha limpia”, proyecto que podría dejarla sin chances de volver a ser candidata. “Esta gente me está tomando el pelo”, sentenció.

Luego, aseguró que “el Poder Judicial no actúa ante los excesos del Ejecutivo” y nombró el DNU 70/23 que firmó Milei en diciembre, que deroga varias normas y modifica cientos de leyes. “No puede haber necesidad y urgencia para hacer una modificación casi de la Constitución. ¿Qué dijo la Justicia? Absolutamente nada. Duerme el sueño de los justos en la Corte. Cuando sancionamos la democratización de la Justicia en diputados y en senadores, en menos de 30 días la Corte declaró inconstitucionalidad. También hay que introducir el tema de qué puede ser declarado inconstitucional o constitucional”, sumó en otro de sus achaques.

“¿Es moderno que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu patrimonio y tu libertad una vez que es nombrado dure toda la vida? El único poder que hace eso es el Judicial. Tenemos una rémora monárquica en uno de los poderes del Estado, que es el que tiene que equilibrar los excesos que cometan el Legislativo y el Ejecutivo”, sumó la expresidenta. Al ser consultada sobre si los jueces deberían ser electos en lugar de nombrados, Cristina Kirchner no ahondó sobre el tema, pero insistió en que en el Poder Judicial “se juzgan a sí mismos”.

Críticas a Javier Milei

En otro tramo de la entrevista, la expresidenta criticó al líder libertario por sus agresiones a la prensa. “Si yo hubiese dicho las cosas que Milei les dice a ustedes [periodistas], me cortaban la lengua. En el 2001, la gente no tiene memoria, la gente iba con martillos a golpear las puertas de los bancos, los políticos no podían salir a la calle; si salías con una corbata del Parlamento, cobrabas, esa era la Argentina. Nada que ver con la situación con Milei. El grado de ataque que tuve como presidenta se debe a las medidas que tomábamos. Los sectores económicos las veían como medidas contra ellos; pero si ves el avance y el crecimiento de empresas durante mis dos presidencias, el crecimiento fue exponencial. Y el otro tema es que soy mujer, pero si sos una mujer como ellos quieren no hay problema. No viví machismo en la [Convención] Constituyente, legisladora mujer no hay problema ahora, pero cuando sos presidenta…”, indicó la exmandataria al comparar ambas presidencias.

Por otro lado, brindó su explicación de por qué Milei ganó las elecciones, en un contexto de inflación alta. “Creo que gana por el fracaso primero de la gran apuesta del no peronismo y del antiperonismo con [Mauricio] Macri”. Tras ello siguió: “Después, por la expectativa que se generó respecto a lo que se vivió entre 2003 y 2015 en una suerte de reeditarlo y que también fracasó”, dijo sin nombrar la gestión que la tuvo como vice, la de Alberto Fernández. “Si ves los resultados de la elección, Milei saca el 30% en las PASO y un poquito menos en las generales. Es un tercio perfecto. Nosotros llegamos a un 37%. Después el antiperonismo se desplazó y le dio el triunfo a Milei”.

En tanto, la expresidenta ahondó en las versiones que circulan sobre un pacto político entre ella y Milei para dilatar los tiempos del proyecto de “ficha limpia” -iniciativa que la complicaría para postularse a las elecciones del 2025 por estar condenada en segunda instancia por la causa Vialidad- a cambio de la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y la derogación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la cual los partidos se someten a una interna para definir los candidatos para las generales.

“Es gracioso. Escucho decir eso y digo ‘pero esta gente está tomándome el pelo’. ¿Quiénes no permiten que se derogue el DNU de la modificación de condiciones para la deuda que puede hacer que [el ministro de Economía, Luis] Caputo haga otro desastre, como cuando estaba con Macri, los dialoguistas y los de Pro? ¿Y quiénes votan en contra de todo eso? Los del bloque de Unión por la Patria. ¿Y resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros? La verdad, muy caraduras. Pero te pido que hagas un ejercicio de periodista, son ellos los que le permiten a Milei, Pro y los bloques dialoguistas, hacer cualquier cosa con jubilados, con las prepagas, con todo. Ellos, porque le dan los números en Diputados”, aseveró.

Pacto de Olivos

Uno de los temas introductorios de la entrevista fue el Pacto de Olivos. Sobre esto, Cristina Kirchner habló de su rol como convencional constituyente durante 1994 y aseguró que el acuerdo entre Menem y Alfonsín fue “de gente que se desconfiaba entre sí”.

“No sé por qué los políticos se niegan a decir las cosas como son. Se desconfiaban. Menem, porque le iban a manotear la reelección. El resultado de los constituyentes fue inesperado porque con el Pacto de Olivos desaparece el bipartidismo y aparecen las terceras fuerzas. El pacto era para que cada uno se asegurara lo que quería y no se lo pueda sacar nadie”, consideró. Además, volvió a mencionar su postura sobre una reforma constitucional. “Se podían haber hecho cosas muy importantes, como el sistema de enmiendas. Cada vez que se quiere reformar la Constitución se tienen que lograr dos tercios y después conformar una Convención Constituyente, no pasa en ninguna parte del mundo, todos tienen el sistema de enmiendas”.

Por último, dijo que la reforma de 1994 le dio aún más poderes a la figura presidencial. “La reelección de cuatro años le da una intensidad muy fuerte al presidente. Los decretos antes eran muy excepcionales y no estaban reglamentados. Se incorporó a la Constitución ahora y los DNU ya son un trámite parlamentario más”, cerró.

Fuente: La Nación