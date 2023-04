Córdoba: Una mujer y su bebé murieron por un paro de médicos

Los trágicos decesos sucedieron en un hospital de Villa María, Córdoba . Allí una joven madre de 30 años y su bebé, que no había nacido aun, perdieron la vida al no ser atendidos a tiempo por el personal médico, debido a que se encontraban de paro, según denuncian los familiares de la joven, quienes apuntan a negligencia y mala praxis.

Tras varios minutos aguardando en la entrada, finalmente pudo ingresar al centro de salud acompañada de un policía que se encontraban en la entrada, según contó la denunciante. Pese a ello y al estado en el que se encontraban Natalia, no la atendieron, ya que aguardaban el cambio de turno para hacerlo.

image.png Natalia Resser murió junto con su hijo durante el parto y su familia denuncia mala praxis. (Foto: Facebook).

“En ese tiempo que esperó, sufriendo como un perro, al bebé dejó de latirle su corazoncito y mi hija hizo un pico de presión”, relató la mujer al medio Villa María Ya. Una hora fue el tiempo que demoraron los médicos en atender a la joven, hasta que le realizaron una ecografía de ultrasonido y confirmaron que el bebé no tenía latidos.

Al confirmar el fallecimiento del bebé, le practicaron una cesárea. De acuerdo a la denuncia, Natalia recibió maltrato en todo momento. Y lamentablemente no terminó todo ahí. Una vez fuera del quirófano informaron a la familia que debía ser intervenida nuevamente, ya que presentaba mucho sangrado por lo que debían sacarle el útero.

Previo a esa segunda operación, la cambiaron de sala: “La pasaron a una pieza común donde le agarró una grave hipotermia. Las médicas se asustaron y la volvieron a pasar a terapia. Ella estaba muy ida, no reaccionaba nada”, explicó la madre.

En la mesa de operaciones, Natalia habría sufrido un paro cardiaco y pese a los intentos de los profesionales, no pudieron reanimarla, por lo que falleció. Según el relato de la mujer, los maltratos no terminaron ahí, porque desde el hospital Pasteur las obligaron a hacer todos los trámites rápidamente. “Nos apuraron a retirar a mi hija muerta y a mi nieto muerto. Tengo sus audios que me mandaba, sufriendo, que no la querían atender”.

Investigadores tratan de dilucidar si lo denunciado es lo correcto, determinar la responsabilidad de los profesionales médicos, si realmente hubo mala praxis o falta de accionar del personal del hospital. Hasta el momento, desde la dirección del nosocomio no hubo declaraciones al respecto.