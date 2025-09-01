martes 2 de septiembre 2025

Misterio

Continúan los allanamientos en Buenos Aires para encontrar el cuadro robado por los nazis

El cuadro, robado en la década del 40 a un marchante judío holandés por jerarcas nazis, apareció en una foto de una publicación inmobiliaria en Mar del Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Agentes de la Policía Federal Argentina volvieron a allanar este lunes la casa de una de las hijas del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y otros domicilios de la ciudad de Mar del Plata en búsqueda de un cuadro robado a un coleccionista judío de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.

El juez que interviene en la causa ordenó el secreto de sumario por 48 horas, informó el diario local La Capital.

Los policías buscan la pintura “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi que se cree fue robada por Kadgien y que fue hallada en una casa del barrio Parque Luro de Mar del Plata tras una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, de Rotterdam.

El martes 26 la casa de Patricia Kadgien fue allanada por la policía, pero en esa ocasión no fue hallado el cuadro.

La policía realizó otros tres allanamientos

El diario precisó que al mismo tiempo se realizaron otros tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad. No trascendieron los resultados de ninguno de esos operativos.

El caso se conoció después que el periódico neerlandés encontró el cuadro robado por los nazis y que pertenecía a la colección del marchante judío Jacques Goudstikker.

Investigadores neerlandeses sospechaban que el cuadro estaba en poder de los herederos de Kadgien, quien escapó a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial y murió en Buenos Aires en 1978.

Sus hijas siempre se negaron a responder a las preguntas de los investigadores. Pero hace unas semanas, el corresponsal del periódico en el país, Peter Schouten, intentó sin éxito comunicarse en persona con una de las hijas del exfinancista nazi.

