Eclipse lunar total y Luna llena de septiembre 2025: Cuándo y cómo verlo desde Argentina

lunes 1 de septiembre 2025

El plenilunio tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, comenzando a ser visible desde Argentina alrededor de las 18:45 horas. La Luna alcanzará su punto máximo durante la noche y se pondrá a las 7:26 del lunes 8, ofreciendo un espectáculo único en el cielo nocturno.

image
Eclipse lunar 2025

Eclipse lunar 2025

Eclipse lunar total: qué es y dónde se podrá ver

En esta ocasión, la Luna no solo estará completamente iluminada, sino que también pasará por la sombra de la Tierra, generando un eclipse total. Durante este fenómeno, la superficie lunar adopta un característico tono rojizo, popularmente conocido como "Luna de sangre".

El eclipse será visible desde Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, aunque su efecto visual también podrá ser parcialmente apreciado en otras regiones.

¿Por qué se llama “Luna de Cosecha”?

La Luna llena de septiembre recibe el nombre de “Luna de Cosecha”, ya que es el plenilunio más cercano al equinoccio de primavera en el hemisferio sur. El término proviene de las culturas nativas de Norteamérica, que asociaban esta Luna con la temporada de recolección agrícola, al brindar luz adicional durante las noches de trabajo en el campo.

Además del eclipse del 7 de septiembre, el calendario astronómico 2025 aún guarda varios eventos imperdibles para los amantes del cielo. A continuación, un repaso por los fenómenos más destacados del año:

7 y 8 de septiembre: Eclipse lunar total

21 de septiembre: Eclipse solar parcial

22 de septiembre: Equinoccio de primavera

8 y 9 de octubre: Lluvia de meteoros Dracónidas

21 y 22 de octubre: Lluvia de meteoros Oriónidas

17 y 18 de noviembre: Lluvia de meteoros Leónidas

13 y 14 de diciembre: Lluvia de meteoros Gemínidas

21 de diciembre: Solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: Lluvia de meteoros Úrsidas

También se esperan tres Lunas llenas más en 2025:

  • 7 de octubre

  • 5 de noviembre

  • 4 de diciembre

