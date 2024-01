Confirmaron que el Gobierno nacional recibirá un desembolso de US$ 4.700 millones del FMI

En ese momento, el Gobierno calificó de “positivo” el encuentro entre ambas partes, lo que da lugar al anuncio que se estará efectuando este miércoles.

“La reunión fue positiva, los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, señalaron fuentes oficiales a este medio cuando fueron consultadas. La misma se dio en la Casa de Gobierno y se extendió por poco más de 90 minutos.

“Funcionarios del Ministerio de Economía están ultimando detalles con técnicos del organismo”, fue la precisión de voceros de la Casa Rosada.

Este nuevo acuerdo responde a la séptima revisión técnica del firmado en marzo de 2022, pero el mismo quedó fuera de foco tras haberse incumplido metas por parte del gobierno de Alberto Fernández.

Cabe recordar que los desembolsos a corto plazo no superarían los U$S 3.600 millones, que equivalen a la revisión de noviembre más un adelanto de U$S 1.000 millones, los cuales debían llegar en marzo próximo.

Sin embargo, de ese total, cerca de U$S 2.000 millones estarían regresando al ente internacional y U$S 960 millones estarían destinados al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Qué dijeron del plan económico

El Gobierno tiene un plan económico que “supera con creces” lo que el FMI “pueda pretender” en materia de reducción del déficit fiscal, aseguró este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En declaraciones formuladas en el marco de su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, Adorni sostuvo que el gobierno saliente del expresidente Alberto Fernández “ha incumplido sistemáticamente” las metas acordadas con el organismo multilateral de crédito, y reiteró el pedido a los legisladores para que sean “muy cuidadosos” en considerar una situación que evaluó como “muchísimo peor que la tristemente recordada época del 2001″.

Al pedírsele definiciones sobre una posible renegociación del acuerdo con el FMI, el portavoz señaló que no iba a “hacer futurología”, pero planteó que “el Gobierno tiene un camino trazado que supera con creces lo que el Fondo Monetario pueda requerir, en virtud de las metas que, por desgracia, el gobierno anterior ha incumplido sistemáticamente”.

“Entendemos que plan (del Gobierno) con creces puede superar lo que el Fondo pueda pretender”, remarcó.

Fuente: Vía País