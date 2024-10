Confirman 8 casos de sarampión en Río Negro: los infectados no estaban vacunados

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó los datos el brote de sarampión en Río Negro. Hace una semana, la cartera sanitaria ya había emitido un alerta epidemiológica, debido a la confirmación de los primeros tres casos en la localidad de Lamarque. Los afectados no presentaban antecedentes de viaje, pero habían estado en contacto con personas que recientemente habían regresado al país y presentaban síntomas compatibles con el virus.

No se registraron casos fuera de este grupo familiar, aunque otros contactos cercanos continúan bajo investigación, de acuerdo a lo consignado por el área de Salud.

Los síntomas del sarampión incluyen fiebre, congestión nasal, tos, ojos llorosos y manchas blancas en la parte interna de las mejillas, la erupción cutánea comienza en el rostro y el cuello y se extiende al resto del cuerpo en los días siguientes, la enfermedad puede durar entre 4 y 7 días (Getty)

Según el Boletín Epidemiológico, las personas que regresaron de Bolivia arribaron a Argentina el 18 de septiembre y comenzaron a presentar una erupción cutánea tres días después, lo que sugiere que se trataría de un brote importado.

Se han identificado seis casos secundarios relacionados con esta importación, todos confirmados mediante la detección de anticuerpos IgM en el laboratorio de referencia provincial.

Además, dos de los casos presentaron genoma viral detectable del virus del sarampión, identificado mediante la técnica de RtqPCR en muestras de orina y nasofaringe. El análisis genético reveló la presencia del genotipo B3, secuenciado previamente en el estado de Oregon, Estados Unidos.

Según informó el Ministerio de Salud, ninguno de los afectados había recibido la vacuna contra el sarampión. Los infectados tienen entre 18 meses y 34 años y todos pertenecen a un mismo núcleo familiar. Las autoridades provinciales continúan con la investigación epidemiológica y han implementado las acciones de control correspondientes.

A nivel nacional, el Centro Nacional de Enlace emitió una notificación a los países involucrados en el vuelo de los viajeros para monitorear a los pasajeros expuestos. Además, los residentes de Argentina y aquellos que permanecen en el país están siendo monitoreados en sus respectivas provincias.

Este brote eleva el total de casos de sarampión en Argentina en lo que va del año a 11, según la cartera sanitaria.

En enero de 2024, se había confirmado un caso en un niño de 19 meses en Salta, quien no estaba vacunado y cuya infección fue causada por el genotipo D8 linaje MVs/Patán.IND/16.19. Este caso fue clasificado como de origen desconocido, ya que no se pudo identificar la fuente del contagio, y no se registraron más casos secundarios.

En febrero de 2024, se confirmaron dos casos adicionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trataba de un niño de seis años y su hermano de 13 meses, ambos residentes de Barcelona, España, y sin vacunación contra el sarampión. El niño mayor fue catalogado como un caso importado, mientras que su hermano fue clasificado como un caso relacionado con la importación. En ambos casos, el genotipo identificado fue B3, linaje MVs/Manchester.GBR/44.23.

“Para sostener los logros de eliminación de sarampión y evitar la reintroducción del virus al país, se requiere alcanzar y sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible capaz de detectar oportunamente los casos sospechosos y así evitar su diseminación. Todos los casos sospechosos (fiebre y exantema) deben ser notificados y estudiados por laboratorio para sarampión y rubéola”, advirtieron desde el Ministerio de Salud.

Y divulgaron que a nivel internacional, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan un aumento en los casos de sarampión en 2023 y 2024 en comparación con el año anterior. Entre enero y septiembre de 2024, se notificaron 470.039 casos sospechosos de sarampión en 180 países miembros de la OMS, de los cuales 275.798 (58%) fueron confirmados. En 2023, se reportaron 615.336 casos sospechosos, con 322.108 (52%) confirmados.

En la Región de las Américas, entre la semana epidemiológica 1 y la 38 de 2024, se notificaron 13.377 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 365 fueron confirmados.

Los países con más casos reportados fueron Estados Unidos, con 264 casos, de los cuales el 70% está asociado a un mismo brote, y Canadá, con 82 casos.

Los síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen manifestarse entre 10 y 14 días después del contacto con el virus. El más evidente es una erupción notable en la piel, según informa la OMS.

Los primeros signos de la enfermedad pueden durar de 4 a 7 días e incluyen:

Congestión nasal

Tos

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas.

La erupción cutánea suele aparecer entre 7 y 18 días tras la exposición al virus, iniciándose en el rostro y el cuello. En los siguientes tres días, se extiende hacia las extremidades, como manos y pies. Normalmente, esta erupción persiste entre 5 y 6 días antes de desaparecer.

