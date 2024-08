Chile denunció la violación del espacio aéreo y el Gobierno Milei afirmó que no hubo queja formal

En tanto que el portal chileno Bio Bio consignó que la presunta violación del espacio aéreo provenía de Argentina. Ante la consulta de Infobae, en el Gobierno argentino aseguraron que no recibieron “ninguna queja formal” por parte de Chile. “Ningún avión militar estuvo involucrado en cruzar la frontera chilena. No nos vamos a hacer cargo de algo que no tenemos responsabilidad”, aclaró una alta fuente del Gabinete de Javier Milei, presidente de la Nación. Desde el Ministerio de Defensa, que comanda Luis Petri, explicaron a este medio que “en los tiempos de interceptación de Chile no encontraron a nadie cuando salieron a rastrear”. Por su parte, desde la Cancillería, el equipo de Diana Mondino coincide con el Ministerio de Defensa argentino y sostiene que no recibieron ningún requerimiento por parte del gobierno de Boric.