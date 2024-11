Causa por violencia de género: pidieron la indagatoria de Alberto Fernández

La fiscalía reunió pruebas para entender que el expresidente golpeó en el ojo derecho a Fabiola Yañez en junio de 2021. El mismo se sustenta en relatos de testigos que dijeron haber visto el moretón en el parpado de la exprimera dama y en el ingreso de los globulos de árnica a la Quinta de Olivos, que fueron suministrados por el exjefe de la unidad médica presidencial Federico Saavedra, además de la fotografía que la propia Yañez le envió a María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?´. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”. Ese fue el relato de la exprimera dama.

Por otra parte, de acuerdo a uno de los chats entre ambos que Yañez aportó en la causa con copia certificada ante escribano, al que accedió TN, hay una frase de la denunciante que demostraría que el ex jefe de Estado habría realizado intentos para frenar la demanda, a mediados de agosto. El 1° de julio de este año Yañez y Alberto Fernández tuvieron una extensa discusión por WhatsApp.

En esa conversación la ex primera dama expuso la necesidad de contar con más recursos para afrontar su vida en España, donde reside. En uno de esos mensajes, dejó una inquietante frase: “Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó la Fabiola que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera”.

La ex primera dama reconoció en una frase que Alberto Fernández sostenía sus gastos para frenar una eventual demanda ante la Justicia. Es un dato relevante en la causa, en la que además de la denuncia de violencia física se investiga también si el expresidente impulsó amenazas coactivas. O sea, si Alberto Fernández trató de evitar la denuncia de Yáñez a cambio de garantizarle recursos económicos.

La exniñera declaró que nunca vio violencia y contó intimidades

Una de las últimas declaraciones en la causa por violencia de género de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez fue de la exniñera de Francisco Fernández, Noelia Del Valle. La mujer dijo ante el fiscal González, a pedido de la defensa del expresidente, que nunca vio violencia entre ambos y contó intimidades sobre la relación en la pareja.

Del Valle contó que no presenció discusiones cotidianas en la residencia presidencial: “Violencia nunca vi, desconozco cómo terminaban estas discusiones porque yo no me quedaba donde estaban ellos”. Aunque reconoció que “alguna que otra vez hubo discusiones típicas de pareja”.

Luego de que la fiscalía le presentara un audio que reflejaría un episodio de violencia por parte de Alberto Fernández, la exniñera respondió: "Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. Para mí es armado con inteligencia artificial ese audio porque nunca lo vi en una situación así al Dr. Alberto y a la Sra. Yañez tampoco".

A la cuidadora de Francisco también la consultaron sobre la supuesta prohibición para salir de Olivos que había denunciado Fabiola Yañez. Del Valle contestó: “Me consta que no. Fabiola salía. De hecho con Francisco en alguna oportunidad la acompañé”.

Los hechos por los que Alberto Fernández está imputado en la causa por violencia de género a Fabiola Yañez

Hecho 1: “En el año 2016, Alberto Fernández obligó a Fabiola Yáñez a realizar un aborto, a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’. Le dijo a su hijo que Yáñez se encontraba embarazada para luego responsabilizarla a ella de ese acto de aborto. De esta manera, la Sra. Fabiola Yáñez se vio coaccionada por Alberto Fernández para tomar esa decisión, provocándole un daño psíquico irreparable. En relación con ello, se habrá de ponderar, con el desarrollo de la investigación y precisión de cómo sucedieron los hechos, la identificación de estos sucesos como un hecho específico o de marco contextual del objeto que comprende el proceso”.

Hecho 2: "Meses antes del 12 de agosto de 2021, Alberto Fernández sujetó del brazo a Fabiola Yáñez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el día 12/08/2021 a María Cantero".

Alberto Fernández a Fabiola Yáñez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el día 12/08/2021 a María Cantero”. Hecho 3: “En el mes de julio de 2021, Alberto Fernández , mientras se encontraba junto a Fabiola Yáñez en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada ‘Fiesta de Olivos’, le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó ‘¿qué me hiciste?’. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión”.

Hecho 4: "El 11 de agosto de 2021, luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello".

Hecho 5: "El 12 de agosto de 2021 Alberto Fernández le propinó una patada en el vientre a Fabiola Yánez, conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento".

a Fabiola Yánez, conociendo que la nombrada podría estar en ese momento”. Hecho 6: “La Sra. Fabiola Yáñez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández, expresándole además que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle ‘no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al ministerio de la mujer’, sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento”. A partir de este punto se desprenderá una investigación a la exministra.

Hecho 7: "Durante el primer semestre de 2023, en horarios de la noche, con habitualidad Alberto Fernández golpeaba con la mano abierta a Fabiola Yáñez, dejándole la mejilla 'hirviendo', lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de olivos. Debido a dicha situación, en julio de 2023 le dijo a Fernández que ella no aguantaba más, que se iba a ir, a lo que el nombrado le propinó otro cachetazo. A partir de allí, decidió instalarse en la casa de huéspedes junto a su hijo y su madre. Pese a ello, Fernández se presentaba y entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos".

con habitualidad Alberto Fernández a Fabiola Yáñez, dejándole la mejilla ‘hirviendo’, lo que provocaba que ella se fuera angustiada a la casa de huéspedes de olivos. Debido a dicha situación, en julio de 2023 le dijo a Fernández que ella no aguantaba más, que se iba a ir, a lo que el nombrado le propinó otro cachetazo. A partir de allí, decidió junto a su hijo y su madre. Pese a ello, Fernández se presentaba y entraba de manera violenta a la casa de huéspedes, dando portazos”. Hecho 8: “El día 28 de junio del corriente año, al momento de despertarse, la señora Yañez corroboró que poseía en su teléfono celular varios llamados y mensajes efectuados durante la madrugada por Alberto Fernández, mediante los cuales insistentemente le referían que lo atendiera y ‘terminemos con esto lo antes posible’, así como también que atendiera al Doctor Juan Pablo Fioribello. En virtud de ello, recibió una comunicación del referido letrado quien le manifestó que no era bueno que haga la denuncia ni para ella ni para Fernández, dado que si lo hacía iban a decir cosas sobre ella. La pretensión de esos llamados tenían por objeto aprovechar la situación de vulnerabilidad emocional que estaba atravesando la Sra. Yáñez para que no inste la acción penal en la presente causa”.

Hecho 9: "La Sra. Yáñez refirió haber recibido mediante llamados y mensajes de texto diversos tipo de amenazas, tanto proferidas por Alberto Fernández como de terceros en las últimas semanas. Entre ellas, el mensaje o llamada diciendo que Alberto Fernández había muerto".

FUENTE: Todo Noticias