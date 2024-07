Carlos Melconian no se quedó callado después de que Javier Milei lo llamara "fracasado": qué dijo

“El Gobierno es muy dogmático y necesita pragmatismo en esta etapa, con un esquema cambiario claro”, insistió.

Las descalificaciones que hizo Milei

El ex titular del Banco Nación evitó entrar en una polémica personal con el presidente Javier Milei, quien lo criticó días atrás y lo calificó como "fracasado".

"No las tomo en cuenta -aseguró Melconian-. Primero porque a todos los presidentes, acorde a lo que me enseñaron en mi casa de chico, se los respeta. Segundo porque pasé de ser, según decía él, la persona más inteligente que iba a ser ministro y no lo dejaron porque se opuso Marcos Peña, a ser un fracasado", agregó.

Melconian también hizo referencia al ajuste que dispuso la administración libertaria. "En el plano fiscal -explicó-, hubo un espectacular cambio cultural, pero hay que remarcar que el ajuste no lo pagó ni la política ni la casta, sino las jubilaciones, la obra pública y las provincias; entre 25 y 30% fue motosierra y 15% fue bicicleta con las empresas energéticas a los cuales se les pidió quita y pedal", señaló en una entrevista con Infobae.

Además fue consultado sobre el anuncio del viernes del ministro Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili. "Es un asiento contable, no sé por qué cayó mal -remarcó Melconian-. Si yo tengo deuda y se la paso a mi mujer, sigue siendo mi deuda; lo mismo pasa con la deuda del Banco Central al Tesoro. En una era de redes sociales, que el Presidente tanto usa, debería haberse anunciado con un comunicado o un mensaje en redes, no generar expectativas altas y luego no cumplirlas", señaló.

FUENTE: La Gaceta