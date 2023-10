Melconian, durísimo contra el mentor de la dolarización de Milei: "No resistió ni dos preguntas"

“Probablemente no tengan propuesta”, cuestionó Melconian. “Si acá estuviera opinando 100% como un economista profesional y me preguntaran por los tres escenarios, siendo honesto: el oficialismo no estoy en condiciones de decir qué pone en la mesa el 11 de diciembre. Es tan forzado y tan contundente que el único elemento que hoy tienen es llegar, no sé qué hay detrás de eso”, dijo el economista.

Y respecto a La Libertad Avanza -al que se refirió como “el salto al vacío” y como “la magia”- apuntó que “la propuesta se cae sola porque no hay ninguna chance de los dos elementos emblemáticos que es lo cambiario y lo fiscal (dolarización y motosierra). Rasqué un poquito y se cayó. Se lanzaron a esta aventura y el candidato se encontró con que puede ganar. Y la gente responsable que lo rodea se empieza a preguntar: ¿el 11 de diciembre qué hacemos? La gente responsable se empieza a correr”.

“Cuando hablan la irresponsabilidad y la magia, no se entiende nada. No resiste un análisis. ¿Vos pensás que el 11 de diciembre vas a responder con la escuela austríaca? Yo no sé ni lo que es la escuela austríaca”, dijo y despertó los primeros aplausos del auditorio, todavía casi completo en el último día de actividad en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

En diálogo con el director ejecutivo de IDEA Daniel González, Melconian planteó sus ideas en términos de gasto e impuestos, con una mirada en las propuestas de sus contrincantes. En primer lugar dijo que el plan “motosierra”, “es una fantasía, no existe”. También cuestionó las últimas medidas del Gobierno tras las PASO: “La irresponsabilidad de los últimos 30 o 40 días no la he visto en mi vida profesional”.

“Lo primero es obligarnos a ir a equilibrio del fisco. El ajuste actual es calamitoso, lo otro (en referencia a su plan) va a ser una solución correctiva”, y enumeró como los ejes de su plan fiscal las áreas previsional, de planes sociales y subsidios. “Esto se hace zurciendo, es la antítesis de la motosierra”, mencionó y dijo que el gasto “político” no forma parte de la gran ecuación fiscal: “No hay un item del gasto que diga yate en el Mediterráneo”, dijo y la platea le respondió con otro aplauso. “No existe el gasto de la política, salvo que quiera cerrar el Congreso”, espetó.

Respecto al gasto jubilatorio, dijo que si bien “aunque la inflación lo licuó, sigue alto en relación al PBI. Por más que siga alto, como metieron 4 millones de jubilados que nunca pagaron, tenés una contradicción de gran gasto en PBI pero jubilaciones miserables”, continuó. “Estamos siendo lo más realista posible en las soluciones para no autodesilusionarnos (sic). Estamos buscando realismo puro”, dijo Melconian.

“¿Qué buscamos? Estructuralmente, faltan 5 o 6 puntos (del PBI) para volver a un gasto público financiable”, resumió. “No ‘a lo loquito’ ni con salto al vacío ni halcón”, dijo y sobre las Leliq, postuló que “tenemos que cerrar la canilla (de la emisión monetaria) y empieza en simultáneo la solución de las Leliq”, mencionó. Y además dijo que el diálogo y la negociación con el sector privado “va a ser sin revólver en el escritorio”. “Precios cuidados, listas, SIRA, todo eso vuela”, anticipó. Otra ronda de aplausos.

Por otro lado, dijo por qué no podría reducir las retenciones al campo de manera inmediata. “En lo ‘gordo’ que es la soja, el trigo y el maíz (las alícuotas de derechos de exportación) arrancan así y hay compromiso en cuatro años (para bajarlo). Pero arrancan así porque sino no dan los números”, continuó.

Consultado por González por la factibilidad de un plan de dolarización, dijo que es “cero”. Si algún día el presidente dolariza ordenadamente y consigue la plata salgo a decir ‘me equivoqué'. Quienes andan detrás de la dolarización se pasan la pelota. Ninguno explicó ‘pipi cucú' lo que quieren. Quedó solo el candidato y el futuro candidato al BCRA, que cuando lo apretás un poquito también pide tiempo”, dijo en referencia velada a Emilio Ocampo, principal promotor de la dolarización.

Y relató una reunión que tuvo junto a su socio Rodolfo Santángelo, con Ocampo, para hablar ese cómo implementaría la dolarización. “Él puso su powerpoint. No resistió dos preguntas. No voy a decir más nada”, resumió. “Mirá que si estos ganan vamos a un quilombo. No quiero asustar a la gente, ni en pedo. ¿Qué hay para ser optimistas? Que nos metimos en esto y no salimos corriendo”, concluyó.