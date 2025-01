Arde Troya en el gobierno de Javier Milei tras un mensaje del vocero presidencial a Victoria Villarruel

Una de las principales fuentes de tensión fue la polémica suscitada en diciembre, cuando Villarruel presidió una sesión en el Senado durante la ausencia de Milei, quien se encontraba en otro viaje. En dicha sesión se aprobó la destitución de Edgardo Kueider, un funcionario investigado por causas de corrupción, lo que desató un intenso debate sobre la validez de la jornada legislativa. En ese contexto, Milei, al ser consultado sobre las intervenciones de Villarruel, no dudó en expresar su molestia. "No se entusiasmen con que viaje mucho porque, cada vez que me voy, siempre uno me hace alguna… sin comentarios", afirmó en clara referencia a su compañera de fórmula.

A pesar de la tensión política, Villarruel ha buscado minimizar la confrontación en sus intervenciones públicas. En sus redes sociales, señaló recientemente: “No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida”. Además, remarcó su compromiso con el espacio político que fundó el actual mandatario, reiterando su lealtad a las convicciones que los unieron desde el inicio.

El presidente iniciará su primera gira internacional del 2025 acompañado de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En Washington lo recibirá el canciller Gerardo Werthein, aunque, debido al protocolo de seguridad de la Casa Blanca, el mandatario viajará solo para la asunción de Trump.