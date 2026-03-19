Amplían el procesamiento contra Valentina Olguín por usar el CUIT de Orrego y otros gobernadores

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán resolvió ampliar el procesamiento contra la influencer Valentina Olguín , acusada de utilizar de manera indebida los datos fiscales de varios gobernadores, entre ellos el de Marcelo Orrego, para realizar compras en el exterior. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Díaz Martínez , sin prisión preventiva.

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En un primer momento, la causa solo contemplaba el uso del CUIT del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo , pero con el avance de la investigación se comprobó que las maniobras también involucraban a otros mandatarios como Sergio Raúl Ziliotto , Axel Kicillof, Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio . En total, se le atribuyen cerca de 15 hechos bajo la figura de contrabando por simulación .

Según el expediente, la acusada habría utilizado las identidades de los gobernadores para eludir los límites del régimen de importación por courier, recibiendo en su domicilio prendas de una marca estadounidense. El fiscal Agustín Chit sostuvo que se trató de una maniobra deliberada para obtener un beneficio económico indebido.

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas (NA), la Justicia también dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la influencer hasta alcanzar los 15 millones de pesos. La causa se inició tras una denuncia presentada por Jaldo en 2024 y continúa en etapa de investigación, con pruebas que incluyen peritajes técnicos, análisis de comunicaciones y seguimiento de envíos.