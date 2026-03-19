jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude

Amplían el procesamiento contra Valentina Olguín por usar el CUIT de Orrego y otros gobernadores

La Justicia federal sumó nuevos hechos a la causa contra la influencer acusada de realizar importaciones con datos ajenos la investigación incluye a mandatarios de distintas provincias y se dispuso un embargo millonario sobre sus bienes.

Por Agencia NA
image

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán resolvió ampliar el procesamiento contra la influencer Valentina Olguín, acusada de utilizar de manera indebida los datos fiscales de varios gobernadores, entre ellos el de Marcelo Orrego, para realizar compras en el exterior. La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Díaz Martínez, sin prisión preventiva.

Lee además
secuestraron los celulares de los familiares de la nena desaparecida
Momentos decisivos

Secuestraron los celulares de los familiares de la nena desaparecida
la iglesia ratifico el nunca mas a la dictadura a 50 anos del golpe y advirtio: vivimos una tendencia creciente al autoritarismo
Posición tomada

La Iglesia ratificó el "nunca más a la dictadura" a 50 años del golpe y advirtió: "Vivimos una tendencia creciente al autoritarismo"

En un primer momento, la causa solo contemplaba el uso del CUIT del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, pero con el avance de la investigación se comprobó que las maniobras también involucraban a otros mandatarios como Sergio Raúl Ziliotto, Axel Kicillof, Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio. En total, se le atribuyen cerca de 15 hechos bajo la figura de contrabando por simulación.

Según el expediente, la acusada habría utilizado las identidades de los gobernadores para eludir los límites del régimen de importación por courier, recibiendo en su domicilio prendas de una marca estadounidense. El fiscal Agustín Chit sostuvo que se trató de una maniobra deliberada para obtener un beneficio económico indebido.

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas (NA), la Justicia también dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la influencer hasta alcanzar los 15 millones de pesos. La causa se inició tras una denuncia presentada por Jaldo en 2024 y continúa en etapa de investigación, con pruebas que incluyen peritajes técnicos, análisis de comunicaciones y seguimiento de envíos.

Temas
Seguí leyendo

"Alguien me sacó a mi hija": el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba

Desesperada búsqueda en Córdoba: activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años

Imágenes falsas con IA y violencia de género: un joven irá a juicio por exponer a compañeras menores en una web para adultos

Macri aseguró que en 2007 Alberto Fernández "lo intimó" para girarle fondos a la Fundación de las Madres

Una ley impulsada por Javier Milei terminó beneficiando a Lázaro Báez

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Osecac alerta que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

La ex Gran Hermano Luciana Martínez, recién excarcelada, negó ser una "viuda negra"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desesperada busqueda en cordoba: activaron el alerta sofia por la desaparicion de una nena de 2 anos
Cosquín

Desesperada búsqueda en Córdoba: activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión
Ver para creer

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

Te Puede Interesar

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite
Electoral

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

Por Redacción Tiempo de San Juan
Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte

Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez. 
Sin acuerdo

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa
Seguridad vial

Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa

Temporadón en el Teatro Sarmiento: Carlos Baute, Diego Peretti, Gabriel Rolón, Virus, Piquín y mucho más
Presentación

Temporadón en el Teatro Sarmiento: Carlos Baute, Diego Peretti, Gabriel Rolón, Virus, Piquín y mucho más