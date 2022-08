Algunos afortunados tendrán un feriado extra: quiénes

Conmoción Un ex legislador fue engañado por ladrones, le robaron y lo mataron del susto

En lo que va del año, l os argentinos tuvimos 18 feriados : 13 descansos 'inamovibles', dos trasladables y tres con fines turísticos. Si bien todavía quedan días libres en el cronograma para 2022, una provincia argentina recibió una sorpresa inesperada: tendrán un feriado no laborable extra en su calendario.

Así lo confirmó el Gobierno de la provincia de Jujuy: se añadirá un feriado en dicha provincia en conmemoración al 210° aniversario del Éxodo Jujeño, liderado por el general Manuel Belgrano. El martes 23 de agosto será un día no laborable para todos los jujeños, quienes podrán disfrutar de un día extra de descanso para continuar con lo que resta del año.

De esta manera, se cancelarán las actividades educativas y laborales para todos los habitantes de la provincia de Jujuy, como lo indica la ley local. Según el documento oficial de la normativa, la finalidad es "recordar la gesta heroica, donde confluye la figura del General Manuel Belgrano y la de un pueblo que imita respondiendo al llamado de la patria".

La festividad, contemplada en la Ley N.º 4059/84 y su modificatoria N.º 5005/87, se sumará al lunes 1° por el Día de la Pachamama y último 15 "puente", lo que dejará al distrito del norte con escenario inédito de tres jornadas de cese de actividades durante el octavo mes del año.

Qué fue el Éxodo Jujeño

Se conoce como el Éxodo Jujeño a la retirada que la población de San Salvador de Jujuy emprendió entre el 22 y el 23 de agosto de 1812, siguiendo órdenes de Manuel Belgrano, entonces jefe del Ejército del Norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El motivo fue el avance de un ejército realista que provenía del Alto Perú y que había penetrado en la Quebrada de Humahuaca. Belgrano consideró que no podía defender sus posiciones y ordenó la retirada general. El ejército también ordenó la quema de todo aquello que no pudiera ser llevado, para no dejar nada útil al enemigo.