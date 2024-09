Alerta en Argentina por la llegada de "la lluvia negra"

El informe de MetSul explica que, en la actualidad, hay una gran cantidad de hollín suspendido en la atmósfera que ya comenzó a cambiar el color del cielo en el estado de Río Grande del Sur, y se espera que este fenómeno se extienda hacia Uruguay y las provincias argentinas fronterizas con Brasil, especialmente Misiones y Corrientes.

Qué es la lluvia negra y por qué es un indicador de alta contaminación atmosférica

La “lluvia negra” es el fenómeno que sucede cuando el hollín, el humo y otras partículas contaminantes se mezclan con la humedad y luego se precipitan en forma de lluvia; este tipo de precipitaciones suele verse en lugares cercanos a grandes incendios, áreas industriales o zonas con quema masiva de combustibles fósiles.

Es importante recordar que el término “lluvia negra” nació en 1945, en referencia a las precipitaciones que siguieron a la explosión de las bombas nucleares arrojadas por el ejército de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Se trataba de una lluvia contaminada por la radiactividad que caía desde un gigantesco hongo de humo y polvo, sus gotas, del tamaño de una bola de billar, contaminaron el aire, el agua y el suelo.

Uno de los sobrevivientes de esta tragedia recordó el momento y sus consecuencias: “Es algo que no se me olvidará nunca. Yo me mojé con aquella lluvia negra. De pequeño sufría continuas hemorragias nasales, por la mañana me lavaba la cara, pero había veces que la sangre no dejaba de fluir”