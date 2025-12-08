Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción por su 75° aniversario que ofrece un 25% de descuento en pasajes nacionales e internacionales para compras realizadas entre el 7 y el 14 de diciembre, con el objetivo de incentivar la demanda en la temporada baja de 2026. Para vuelos dentro del país, los tickets con descuento podrán utilizarse entre el 1° de marzo y el 15 de junio, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con todos los bancos. En el caso de los destinos internacionales, el beneficio también regirá para la red regional durante el mismo período, mientras que para el Caribe estará vigente hasta el 31 de mayo y para Miami hasta el 20 de mayo. Los pasajes pueden adquirirse mediante el sitio web, el call center, las oficinas comerciales y agencias de viaje nacionales e internacionales.

Se pasaron Escándalo: cobró medio millón de pesos por un calendario de adviento que traía dos tangas y una lapicera

Las Cañitas Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

La compañía vuela actualmente a 37 destinos domésticos y 22 internacionales y recientemente presentó su primer plan de inversión financiado con recursos propios, que prevé incorporar 18 aeronaves bajo leasing.

De cara a la temporada de verano, Aerolíneas detalló un operativo reforzado con mayor presencia en destinos nacionales y en playas del exterior. Habrá más frecuencias hacia ciudades como Córdoba, Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Iguazú, El Calafate, Salta, Tucumán y Mar del Plata, además de un crecimiento en rutas estratégicas como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew. También se ampliarán las rutas federales que conectan ciudades sin pasar por Buenos Aires, entre ellas Ushuaia–El Calafate, Bariloche–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Tucumán y Salta–Iguazú.

En el plano internacional, la empresa expandirá su operación en Uruguay con rutas inéditas de quinta libertad desde Brasil hacia Punta del Este, además de un aumento de frecuencias desde Argentina tanto a Punta del Este como a Montevideo. Brasil sumará una ruta estacional a Cabo Frío y más servicios a Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Porto Seguro y Florianópolis, con incrementos adicionales desde Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán.

Entre el 1° de enero y el 28 de febrero, Aerolíneas ofrecerá vuelos directos a Aruba con tres frecuencias semanales desde Buenos Aires —continuando a Córdoba—, además de servicios semanales Córdoba–Aruba y Mendoza–Aruba.