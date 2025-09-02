Abrieron la caja fuerte del dueño de la Droguería Suizo Argentina: qué había adentro

El mismo día en que los dueños de la Droguería Suizo Argentina solicitaron la nulidad de la investigación por presunto pago de sobornos en la venta de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , se conocieron detalles de los allanamientos realizados por orden de la Justicia Federal.

En el domicilio de Jonathan Kovalivker , uno de los imputados, los efectivos hallaron una caja de seguridad que contenía dólares sueltos, bandas elásticas y otros elementos que quedaron documentados en el expediente. Según informó la periodista Vanesa Petrillo en C5N, el hecho de que l a caja fuerte se encontrara abierta llamó la atención del juzgado, ya que interpretan que el acusado habría abandonado el lugar con apuro al enterarse del procedimiento.

Además, en el vehículo de Kovalivker se incautaron sobres con 266 mil dólares y cerca de 7 millones de pesos en efectivo.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, acusado de obstaculizar los operativos. La resolución lo señala por desobediencia, encubrimiento y estorbo de la labor judicial, al considerar que dentro del barrio privado funciona “un protocolo informal para dificultar la actuación de las fuerzas de seguridad” frente a allanamientos a residentes influyentes.

De acuerdo al testimonio difundido por Petrillo, Kovalivker abandonó Nordelta antes de que se concretara el allanamiento del viernes pasado, presuntamente advertido por personal de seguridad. Aunque no pesaba sobre él una orden de detención, su salida del lugar reforzó las sospechas del juzgado.

En paralelo, el abogado Martín Magram, representante de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, además de su padre Eduardo (exintegrante del directorio de la empresa), presentó un recurso para frenar la causa. Argumentó que el proceso vulnera las garantías constitucionales de sus defendidos y que la investigación genera un daño irreparable en la imagen de la familia y en el funcionamiento de la compañía, cuyo rol es clave en la provisión de medicamentos en todo el país.