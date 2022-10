WhatsApp Plus: ¿Qué es y cómo descargar la última versión?

La aplicación de mensajería WhatsApp constantemente está en modificaciones que puedan brindarle a los usuarios mejores alternativas y funcionalidades para que los usuarios lo consoliden en su vida cotidiana. Las novedades que ofrece WhatsApp Plus , entre otras, son las opciones de los internautas de modificar el color de la plataforma, como quitar la visibilidad a los contactos de “en línea” y “escribiendo”.

¿Cuáles son los pasos a seguir para descargar WhatsApp Plus?

Lo primero que debe realizar un usuario al intentar descargar WhatsApp Plus será una copia de seguridad en la versión tradicional de WhatsApp porque luego es necesario eliminar la aplicación de mensajería clásica.

Luego de eliminar WhatsApp se podrá descargar la versión WhatsApp Plus V21.00 y aprobar las solicitudes requeridas por los dispositivos Android con respecto a la instalación de terceros.

Desventajas de utilizar WhatsApp Plus

Una de las desventajas que plantea esta extensión del servicio de mensajería, es que no recupera mensajes previos guardados en la nube por lo que las conversaciones anteriores no estarán disponibles.

Además, los usuarios que utilizan esta versión son propensos a que la cuenta se suspenda de manera permanente si se identifica el uso de esta alternativa. Al tratarse de una APK la descarga no es completamente segura debido a que se realiza desde sitios externos.

Otro motivo por el cual no es tan seguro el uso de WhatsApp Plus es que carece del cifrado de extremo a extremo, por lo tanto, las conversaciones no son totalmente privadas.

WhatsApp: ¿Qué son los Call Links y cómo se utilizan?

Una de las nuevas funcionalidades de WhatsApp en lo que respecta a las llamadas dentro de la plataforma, fue la opción “Call Links” que plantean la opción de crear un enlace para que los usuarios puedan enviarlo a quienes consideren para que se sumen a la llamada grupal.

El enlace creado puede enviarse mediante las conversaciones de WhatsApp, copiar el link o enviarlo mediante otras aplicaciones como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter o crear un código QR.

La alternativa de Call Links se encuentra en la solapa de llamados en el menú principal de WhatsApp, y al momento de crearlo, los usuarios tienen la opción de realizar la comunicación de manera telefónica o con el recurso de la imagen también, mediante una videollamada.