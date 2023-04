WhatsApp: cómo saber qué dice un audio sin tener que oírlo

Muchas veces, al recibir un mensaje en WhatsApp no tenemos el tiempo ni la paciencia para escucharlo, por suerte, una nueva aplicación permite resolver de manera definitiva ese problema.

Este programa permite desgravar audios y convertirlos, de manera muy rápida, en texto, lo que nos alivia de la tarea de escuchar algo que no queremos.

El programa funciona de manera muy simple, solo hay que seguir una serie de cuatro rápidos pasos:

- Agendar el número +54 9 11 5349-5987 a los contactos de nuestro teléfono.

- Una vez guardado, ponerle un nombre a ese teléfono (por ejemplo, “Traductor automático de audio a texto”).

- Reenviarle el audio que queremos transcribir.

- El programa procesará el archivo que le mandamos y, en apenas unos pocos segundos, nos devolverá el audio en forma de texto.

Un detalle muy importante es que esta herramienta permite detectar palabras, pausas, puntuaciones e incluso preguntas; además, si el mensaje de voz dura más de un minuto, aparte de la desgrabación completa, TranscribeMe nos da un resumen del mismo con las ideas más importantes.

Desde la empresa explican sus intenciones y prometen no quedarse con la información que les facilita el usuario de WhatsApp: “¡Ya no tienes que preocuparte por tener que escuchar una y otra vez un mensaje de voz para entenderlo! Simplemente reenvía el mensaje de voz a TranscribeMe y tendrás el texto en segundos. Tu privacidad es fundamental para nosotros, por ello, no almacenamos ninguno de tus audios. Además, puedes utilizar el bot completamente GRATIS y sin necesidad de descargar aplicaciones o brindar información adicional. https://www.transcribeme.app/”.

Este video explica, paso a paso, qué es y cómo funciona TranscribeMe: