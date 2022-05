WhatsApp: atención usuarios, llega la función más anunciada

La primicia estuvo a cargo del propio Mark Zuckerberg quien dio el anuncio a través de un escueto mensaje en su cuenta de Facebook. Allí señaló que "Las reacciones de WhatsApp empiezan a desplegarse hoy", seguido de los emojis que se podrán emplear.

El sistema de reacciones no es ninguna novedad en las aplicaciones de mensajería. Otras plataformas como Telegram, Slack, Facebook Messenger o incluso la app de Mensajes de Google llevan tiempo ofreciendo esta opción de respuesta.

Cómo funcionan las reacciones a los mensajes en WhatsApp

El funcionamiento de las reacciones es simple, basta con seleccionar un mensaje y, con total libertad, reaccionar al mismo con un emoji. Al reaccionar, debajo del mensaje, aparecerá el emoticón seleccionado. En caso de arrepentimiento, puede ser quitado.

Su lógica es similar al del resto de aplicaciones que ya disponen de esa herramienta. Simplemente hay que mantener pulsado de modo continuado en el mensaje para que aparezca una pequeña ventana que muestra los diferentes emoticonos.

De momento, solo hay seis reacciones disponibles: Me gusta, Me encanta, Me hace gracia, Sorprendido, Triste y Gracias. No se sabe si, más adelante, se podrán elegir más emojis o incluso, activar las llamadas reacciones personalizadas.

En el caso de los grupos, la reacción podrá ser vista por todos los integrantes del chat. En el caso de que un contacto reaccione a un mensaje, también se recibirá una notificación indicando que alguien a reaccionado a uno de los mensajes. Todavía no se sabe si en un chat grupal, dichas reacciones son anónimas o no.