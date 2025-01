Volvió a nacer: un patinador se salvó del accidente aéreo de Washington gracias a su perro

Un reconocido deportista mexicano se salvó de milagro del accidente aéreo de este miércoles en Washington gracias a que viajaba en compañía de su perro. El patinador estrella de 20 años, Jon Maravilla, no pudo subirse al avión dado que su mascota era demasiado grande para entrar a la cabina .

Ante la negativa, tuvo que regresar a Washington en auto junto al animal, librándose así del fatal choque entre el avión y un helicóptero militar que dejó al menos 28 muertos. “Era nuestro vuelo de regreso. No entendía por qué de repente ya no era posible traer a mi perro”, indicó Maravilla a la agencia rusa Ria Novosti. “No podía dejarlo atrás, así que decidimos conducir por la ruta”, agregó.