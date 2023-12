Video: un comediante argentino humilló a español que lo cuestionó por ser inmigrante

“Esto me pasó en la localidad de Terrassa, Cataluña . La verdad es que a esta altura de mi carrera los hecklers (personas que cuestionan a un orador) me benefician”, escribió el artista en su cuenta de Instagram .

En el video, Gómez comienza contando: “Alguien me dice: ‘mirá, sos argentino, no me caés bien”. Es allí cuando un espectador lo interrumpe, gritándole: “¡Haz un show español, no de argentinos!”.

El artista, muy inteligente, decidió superar el mal momento usando el humor y la ironía “Hay que hablar con el dueño, acá no pueden venir migrantes. ¿Tenés hijas? ¿Y nunca tuvieron un novio argentino? Igual me van a dar la nacionalidad española. Voy a ser uno de los tuyos. Y voy a empezar a decir ‘tuios’. Y voy a conocer a tu hija. Haciendo asado los domingos. ‘¿Cómo andás, todo bien? En vez de paella, suegro, comamos un asado. ¿Qué es esta comida de pobres? Arroz...’”.

Consultado por lo ocurrido, Gómez reconoció que su experiencia profesional lo ayudó a superar el mal momento sin perder la calma: “Nunca tomé a mal sus comentarios. De hecho, en este punto de mi carrera, personajes como él mejoran mis actuaciones. Si fuera un novato, tal vez me hubiera sentido inhibido y habría llorado, pero ahora, este tipo de interacciones me benefician”.

Los cibernautas dejaron comentarios muy divertidos al ver el video: “La hubieses rematado diciendo: ‘Comamos asado suegro, que paella estoy yo’”; “Bien ahí con el retruque. San Martín estaría orgulloso”; “Sos un groso, Gaby, manejo impecable de la situación: cuidando al heckler, cuidando al resto del público, cuidando el bar y cuidándote a vos mismo. ¡Genial!”; “Para qué se meten con un argentino si ya saben cómo somos”; “Jugando de visitante diste vuelta el resultado”.