¿Vendes Avon? Esto pasará con las revendedoras sanjuaninas tras la quiebra de la empresa

La noticia sorprendió a más de uno cuando Avon Products Inc . se declaró en quiebra en Estados Unidos , tras una serie de demandas recibidas por uno de sus productos que había sido declarado como cancerígeno por la OMS. Tras esto, surgió la duda entre las vendedoras y revendedoras sobre cuál sería su futuro, si podrían o no continuar con la venta por catálogo.

Pasado el cimbronazo, la firma madre de Avon, Natura & Co , que es la encargada de la distribución en Latinoamérica, indicó que la decisión tomada por la compañía en Estados Unidos no afecta a las operaciones que se vienen realizando en esta parte del continente . Esto implica que aquellas sanjuaninas que venden Avon podrán hacerlo con normalidad.

Vale recordar que la firma brasileña Natura adquirió Avon en 2020, al firmar un acuerdo para adquirir las participaciones de capital en las operaciones de la firma cosmética fuera de Estados Unidos por 125 millones de dólares.

En un comunicado que procede de la casa matriz en San Pablo aseguraron que "la compañía apoya el proceso de Chapter 11 de Avon Products, Inc. (API), su subsidiaria no-operativa en los Estados Unidos" y que el mismo ""no afecta a la marca Natura ni a la integración de Natura y Avon en América Latina".

"El proceso está restringido a API, holding no operacional de la marca Avon, y a otras subsidiarias no operacionales en los Estados Unidos. No se espera que este tenga impacto en las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos, las cuales no forman parte del proceso de Chapter 11, incluyendo las operaciones en los mercados latinoamericanos donde la marca Avon es distribuida por Natura, y donde la integración de las dos marcas está mostrando resultados consistentes", indicaron desde la sede de San Pablo de la emblemática firma de cosmética.

Los motivos que empujaron a la declaración de quiebra de Avon

La noticia se conoció esta semana, tras solicitar el procedimiento ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, en Estados Unidos. Esto se debe a las 386 demandas que deberá afrontar por daños personales la compañía de cosmética, luego que la OMS determinara que el talco usado en los productos podía ser catalogado como “probablemente cancerígeno”.

Ya en diciembre del 2022 un jurado de Los Ángeles ordenó a Avon pagar más de 50 millones de dólares a una mujer de Arizona que aseguró que le habían diagnosticado cáncer después de usar productos cosméticos que contenían talco contaminado con amianto.

El mes pasado, un jurado le otorgó 24,4 millones de dólares a un hombre del área de Chicago que trabajaba como conserje en una planta de fabricación de Avon en Illinois después de que le diagnosticaran mesotelioma.

Las más de 300 mandas que aún debe afrontar la compañía representan 225 millones de dólares y dado que “no dispone de liquidez suficiente para litigar y/o resolver los casos” como señalaron, es que solicitaron el procedimiento de quiebra.