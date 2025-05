Una sanjuanina, presente en el Vaticano para celebrar la bienvenida de León XIV

Sofía Basañes, estudiante de la Universidad de RUFA en Roma, se encontraba en la plaza, junto a su amiga, Catalina Zaza, ambas argentinas. La emoción se desbordó en la multitud cuando el nuevo Papa apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, en un ambiente de júbilo y esperanza. Sofía, quien había llegado a Roma el año anterior, no quería perderse ese momento que, más allá de su lejanía con su tierra natal, la conectaba con una tradición y una historia que se escribía en tiempo real.

image.png

El relato de la sanjuanina y su amiga, capturado por corresponsales de The New York Times, refleja la intensidad de una jornada cargada de sentimientos encontrados. “¿Quizás sea buena persona?”, se preguntó Catalina Zaza, que apoyaba al cardenal filipino Luis Antonio Tagle. "No lo sabemos, pero tenemos esperanza", añadió, mientras la multitud coreaba al unísono el nombre de León XIV.

Por su parte, Sofía no pudo contener las lágrimas cuando el nuevo Pontífice pronunció sus primeras palabras, con un mensaje cargado de esperanza y promesas de un papado lleno de justicia y cercanía con los más necesitados. "Tenemos mucha fe en el legado del Papa Francisco", dijo entre sollozos, mostrando cómo la figura de Bergoglio había marcado su visión de la Iglesia.

image.png

A su lado, Catalina expresó también sus pensamientos con cautela. "Al principio tenía algunas dudas, no sabía qué pensar. Pero ahora, creo que está bien. Creo que un Papa estadounidense puede traer algo nuevo, especialmente ahora, en tiempos tan convulsionados con figuras como Trump al frente del poder. Quizá pueda hacer de puente entre los creyentes y tender hilos de paz en un mundo dividido", reflexionó.

La emoción de ambas jóvenes argentinas, que vivieron un día que quedará grabado en la memoria de millones, refleja la intensidad de un evento histórico, vivido por los que, como Sofía, estaban en el lugar exacto en el momento exacto para ser testigos de un capítulo nuevo en la historia de la Iglesia.