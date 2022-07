Una bebé de 18 meses murió de hambre y sed porque la dejaron sola

Fuentes de la investigación explicaron que hasta hace unos años la madre de Alessia también vivía con ellas, pero luego se mudó a otra región. En los interrogatorios, la desalmada madre reconoció incluso que ni siquiera sabe quien es el padre de la menor que falleció.

mujer.jpg La madre que dejó sola a su bebé.

Medios locales que presenciaron la declaración de la mujer relataron que ella demostró en su relato una sorpresiva e inquietante frialdad. Incluso llegó a decir que no era la primera vez que dejaba sola a la menor un par de días, y que esta vez había viajado al pueblo de Leffe para encontrarse con su novio, a quien le mintió diciéndole que la pequeña Diana había quedado al cuidado de su hermana.

Fueron 6 días en total los que la mujer y su pareja estuvieron juntos. Viajaron a Milán por unos trámites que él debía hacer y luego se fueron a la casa de ella. Pero cuando entraron, vieron lo peor. El hombre intentó reanimar a la pequeña, le tiraron agua sobre la cara, mojaron sus pies y golpearon su espalda, pero Diana ya había muerto.

Lo más indignante fue que cuando la policía arrestó a la mujer, ella relató: "Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después". Fuentes del caso explicaron que la menor murió "de hambre y sed".