Un niño mordió a la serpiente que lo atacó y la mató

"La serpiente se enredó en mi mano y me mordió. Sentí un gran dolor. Como el reptil no se movió cuando intenté quitármela de encima, la mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante", comentó Deepak a los medios locales.

Ante la preocupación, su familia se apresuró a llevarlo a un hospital para realizar los análisis pertinentes. Allí, el niño fue atendido por doctores que le dieron un antídoto para el veneno y lo mantuvieron en observación por varias horas.

Afortunadamente, el animal no inoculó el veneno en el niño y este fue dado de alta el mismo día. El herpetólogo Qaiser Hussain, informó que el niño sufrió una mordedura seca, haciendo referencia a que no fue infectado por la cobra. Sin embargo, destacó que este tipo de mordeduras “son sumamente dolorosas y pueden causar daños en el tejido alrededor de la misma.”

Por ello, los doctores también destacaron su valentía y el hecho de que, a pesar de estar adolorido, tuvo el coraje de defenderse y matar a la cobra. De haber intentado desenredarse o huir, la historia de Deepak habría sido diferente.

Ramesh Sharma, un periodista local, comentó sobre la extrañeza del caso: “Nunca me había encontrado con un incidente así en el distrito de Jashpur”. Este distrito es conocido por los residentes como una “morada de serpientes”, puesto que existen más de 200 especies en el lugar, agregó.