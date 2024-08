Tomaba un café y perdió el vuelo que se estrelló en Brasil, donde murieron más de 60 personas

Assis relató que llegó al aeropuerto a las 9:40, pero al no encontrar personal en el mostrador de Voa Express, decidió subir a tomar un café. No escuchó ningún anuncio de su vuelo ni vio la hora de salida en las pantallas. Cuando finalmente descendió, ya era tarde para embarcar. "El empleado me dijo que no podría subir porque debía estar una hora antes. Discutí con él, pero esa discusión me salvó la vida", confesó Assis, visiblemente conmovido.