TikTok: renunció a su trabajo tóxico y su festejo ante su ex jefe se volvió viral

Lo peor es que, no contento con esto, el sujeto salió a la calle donde sus amigos habían organizado una fiesta temática para marcar “el final de una etapa llena de exigencias y malos tratos”.

Aniket Randhir, protagonista de la historia, confesó: “He estado trabajando durante 3 años. El salario ha aumentado un maní. El jefe no me respeta en absoluto”.

La despedida incluyó carteles con fotos de su patrón, una inmensa torta, y otros elementos que sugieren una dura crítica a la dinámica laboral de la empresa.

Anish Bhagat, amigo cercano de Randhir, remarcó: “Creo que muchos de ustedes se identificarán con esto. La cultura laboral tóxica es muy prominente en estos días. La falta de respeto y de derechos es bastante común. Aniket está listo para comenzar con su siguiente paso. Espero que esta historia inspire a la gente”.

El jefe del joven no se tomó nada bien la situación: intentó detener la grabación, empujó a los amigos de su ex empleado y terminó gritándoles a todos que se fueran del lugar.

Embed - Anish Bhagat en Instagram: "Satisfaction level I think a lot of you are going to relate to this. Toxic work culture is so prominent these days. Lack of respect and entitlement is quite common. Aniket is ready to begin with his next step. I hope this story inspires people. If you’re looking for a trainer, you can reach out to @aniketrandhir_1718 Also thank you @aditiscakery for preparing this super creative cake last minute. It was truly delicious."