Tarde, pero seguro: Lula da Silva felicitó a Vladimir Putin por su victoria en las elecciones rusas

Por el momento se desconoce el contenido de la carta. Aún así, con este gesto Lula devolvió los saludos de Putin tras ganar las elecciones presidenciales de 2022. En la ocasión, en una nota publicada en la página web del Kremlin, el presidente ruso destacó su deseo de estrechar los lazos entre los dos países y deseó éxito al brasileño.

Desde su regreso al poder en 2022, Lula impulsa un creciente acercamiento de Brasil con Rusia. Los dos países integran el grupo de naciones emergentes BRICS y el presidente brasileño dijo que no arrestará al presidente ruso, que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional, si viajará a la cumbre del 18 y 19 de noviembre de 2024 en Río de Janeiro. Lula también evitó de condenar la invasión rusa a Ucrania y la muerte del líder opositor Alexei Navalny.

Las elecciones presidenciales rusas se celebraron entre el 15 y el 17 de marzo. Según la Comisión Electoral Central del país, con el 100% de las papeletas escrutadas, Putin obtuvo el 87,28% de los votos. De esta manera, el presidente se aseguró un quinto mandato. Seguirá siendo jefe de Estado durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin.

Las felicitaciones del PT a Vladimir Putin

La carta de Lula llega días después que el Partido de Trabajadores (PT), la formación del mandatario brasileño, felicitara a Putin por el “logro histórico” de su reelección.

“Con una impresionante participación de más de 87 millones de votantes, que representan el 77% del electorado del país, este logro histórico subraya la importancia del voto voluntario en Rusia”, dijo Romênio Pereira, secretario de Relaciones Internacionales del PT, en una carta dirigida a Dmitri Medvédev, presidente del partido Rusia Unida de Putin. “Felicitamos al partido Rusia Unida por el impresionante resultado que aseguró la victoria del presidente Putin con más del 87% de los votos”, añadió.

Pereira afirmó también que el PT se comprometía a reforzar los lazos de “asociación y amistad” con Rusia, “trabajando juntos por un mundo más justo, multilateral y plural”. Concluyó el texto enviando “un caluroso saludo en este momento tan importante y especial para el país”.

Farsa electoral

El tono del partido de Lula da Silva fue muy diferente de la gran mayoría de las reacciones a la victoria de del presidente ruso.

Para Occidente, la votación no fue más que una farsa. La oposición rusa no pudo concurrir en los comicios, ya que las autoridades no registraron a sus candidatos, que apoyaban la paz en Ucrania. Sólo se presentaron a las elecciones aliados del gobierno, como Nikolai Kharitonov, Leonid Slutsky y Vladislav Davankov, y no suponían ninguna amenaza para el actual presidente del país.

Por ello, una serie de líderes mundiales denunciaron las elecciones como “ilegítimas”, “antidemocráticas” y “falsas”.

Por otro lado, Putin fue felicitado por los gobiernos de China, Corea del Norte, Irán y Venezuela.

Beijing dijo que “China y Rusia son los mayores vecinos y socios estratégicos cooperativos integrales en la nueva era”.

En América Latina, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que “nuestro hermano mayor ha triunfado, lo que es un buen augurio para el mundo”.

En un discurso tras su victoria, Putin dijo que tiene grandes planes para el desarrollo de Rusia y que su gobierno está dispuesto a negociar la propuesta francesa de alto el fuego en la invasión de Ucrania, pero que los intereses de Moscú están por encima de todo.

