Seis países le dicen no a Eurovisión 2026 porque participa Israel

El concurso de la canción Eurovisión 2026 enfrenta una crisis significativa después de que seis países europeos anunciaran su retirada del certamen tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de aceptar la participación de Israel.

Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia declararon este jueves que no presentarán representantes en la próxima edición del festival, programada para celebrarse en Viena. Estas retiradas se produjeron después de que los miembros de la UER votaran para mantener la participación de Israel en el concurso 2026, a pesar de las peticiones de exclusión debido a su conducta en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y sus violaciones de los derechos humanos.

Motivaciones detrás del boicot

La decisión de la UER, que dirige Eurovisión, ha generado fuertes críticas. La radiotelevisión pública eslovena (RTV) anunció su retirada tras las votaciones en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra. Eslovenia, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, había solicitado una votación secreta sobre la participación de Israel, pero esta no se llevó a cabo.

La presidenta de la junta directiva de RTV, Natalija Gorscak, recordó que la UER rechazó la participación del representante ruso la semana posterior a la agresión rusa contra Ucrania, pero ahora "no se atreve a rechazar a Israel". Gorscak fue contundente al expresar la razón de la retirada: "Nuestro mensaje es: no participaremos si Israel está presente. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza". La directora eslovena también enfatizó que el público ha exigido por tercer año consecutivo que se diga no a la participación de cualquier país que ataque a otro, destacando que Eurovisión debe seguir los estándares europeos de paz.

Otras emisoras se sumaron a la condena. El canal irlandés RTÉ considera que la participación de Irlanda es "inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria". Por su parte, la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros advirtió que la continuidad de Israel en la competición supera “los límites” que está dispuesta a aceptar como "servicio público".

Desde España, el presidente del canal público RTVE, José Pablo López, señaló que lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es solo un concurso de canciones, sino un festival "dominado por intereses geopolíticos y fracturados".

Respuesta de la UER e Israel

A pesar de las retiradas, la UER acordó la participación de Israel en el concurso de 2026. En un intento por reforzar "la transparencia y la confianza," la UER también adoptó reglas de votación más estrictas, lo que permitió la participación de todos los países, incluido Israel.

La reacción de Israel fue de celebración por la decisión de la UER y de condena a los boicots. El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la decisión, agradeciendo a los países que defendieron la participación de Israel, lo que calificó como una muestra de solidaridad y cooperación que refuerza "el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Isaac_Herzog/status/1996638393569034456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996638393569034456%7Ctwgr%5Ed15891dc2bc9e0c1f598145d3b691cba381ebeca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fpaises-anunciaron-bajan-eurovision-2026-participacion-israel_0_dFT3icXLMH.html&partner=&hide_thread=false Israel deserves to be represented on every stage around the world, a cause to which I am fully and actively committed. I am pleased that Israel will once again participate in the Eurovision Song Contest, and I hope that the competition will remain one that champions culture,… — Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2025

En contraste, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que a los países que decidieron retirarse del certamen debido a la participación de Israel les "pesa la vergüenza".

Un concurso con tradicional impronta política

La gala de música pop, que atrae a más de 100 millones de espectadores cada año, se ha visto sacudida por la guerra en Gaza durante los últimos dos años. El concurso, que se esfuerza por poner el pop antes que la política, ha estado repetidamente envuelto en eventos mundiales, como cuando Rusia fue expulsada en 2022 después de iniciar la guerra contra Ucrania.

La edición anterior, la de 2025, ya fue centro de polémica por las manifestaciones reiteradas a favor de Palestina y los abucheos a la representante israelí Yuval Raphael. El contexto de aquella competencia estuvo marcado por el bombardeo de Israel a Gaza, como respuesta a los ataques y secuestros del 7 de octubre de 2023.

La controversia actual amenaza con eclipsar el regreso de Bulgaria, Moldavia y Rumania en la próxima edición. Además, la retirada de países como España, uno de los "Big Five" (países que más contribuyen al concurso), e Irlanda, un país con récord de victorias, podría tener implicaciones para la audiencia y el dinero en un momento en que muchas emisoras enfrentan presión financiera