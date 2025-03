Rusia lanza un feroz bombardeo contra Ucrania tras la cumbre de rearme europeo

La guerra en Ucrania no se detiene.

En un comunicado, la fuerza aérea ucraniana dijo que había derribado al menos 134 de estos objetivos, incluidos 34 misiles y 100 drones. Es en un momento en que la suspensión de la ayuda militar estadounidense ha generado temores de un debilitamiento de las capacidades de defensa antiaérea ucranianas.

Zelenski llamó a la tregua en los cielos y en el mar: se suma Turquía

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió a los ataques nocturnos de Rusia diciendo que “los primeros pasos hacia una paz real deben incluir obligar a la única fuente de esta guerra, Rusia, a detener estos ataques contra la vida”.

También reiteró su llamado a “una tregua limitada en los cielos y en el mar”, como propuso originalmente el presidente francés, Emmanuel Macron.

Turquía es miembro de la OTAN y sus fuerzas militares son las segundas de esta organización. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan apoyó este viernes “una tregua aérea y marítima” en Ucrania, que se ofreció a garantizar, al sumarse al proyecto de Zelenski y Emmanuel Macron.

“Apoyamos la idea de establecer un alto el fuego lo antes posible y detener los ataques en el aire y en el mar como medida de fomento de la confianza entre las partes”, dijo Erdoan en una reunión en línea organizada por la UE. Rusia no acepta las fuerzas de la OTAN como garantía.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, mantuvieron una conversación telefónica por la mañana del viernes con el primer ministro británico Sir Keir Starmer, y los líderes de Canadá, Turquía, Noruega e Islandia para informarlos del resultado de la cumbre de rearme del jueves, donde se aceptó la inversión de 800.000 millones de euros para armar a Europa.

Macron: "Putin es un imperialista revisionista"

Fue después de que el presidente Emmanuel Macron respondiera a los ataques de Vladimir Putin y el gobierno ruso. El jueves por la noche, al margen de la cumbre en Bruselas con los dirigentes de los Veintisiete, el jefe de Estado francés calificó a Vladimir Putin de "imperialista revisionista de la historia, de las identidades y de los pueblos".

"Si reacciona así es porque sabe que dije la verdad y sé que puede traicionar los acuerdos que firma", afirmó el presidente francés, en referencia a los tratados de Minsk. Esto es una contradicción histórica, porque Napoleón estaba liderando conquistas. "Rusia es la única potencia imperial", afirmó. El canciller ruso Sergei Lavrov lo había comparado con Hitler y Napoleón.

Reuniones de Defensa

Keir Starmer hablará con los líderes europeos este viernes mientras sigue adelante con su impulso diplomático sobre Ucrania. El primer ministro y el presidente francés, Emmanuel Macron, están buscando países dispuestos a suministrar tropas para una fuerza de paz para defender un posible acuerdo. Una idea que Rusia ha rechazado, pero a la que se ha sumado Turquía como aliado.

El secretario de Defensa, John Healey, dijo que Donald Trump ha "pedido a Europa que dé un paso adelante, y lo estamos haciendo", al iniciar las conversaciones en Washington con su par estadounidense, Pete Hegseth, el jueves.

El ministro de Defensa francés se reunirá la semana próxima con sus pares de Gran Bretaña, Alemania, Italia y Polonia para hablar sobre el apoyo a Ucrania, según informó un asesor del gobierno francés. Será después de que Macron reciba a los jefes de los estados mayores de esos países.

"En vista de la reciente decisión estadounidense de suspender la ayuda militar a Ucrania, los ministros discutirán sobre la coordinación de las acciones de nuestros países en apoyo a Kiev", dijo una fuente cercana al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que pidió no ser identificada.

Trump cuestiona la ayuda francesa

Trump también cuestionó el jueves el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, apuntando a los países que, a su juicio, no gastan lo suficiente en su propia defensa. Dijo que Estados Unidos no debería acudir en ayuda de países que, en su opinión, no gastan lo suficiente para defenderse.

"Si no pagan, no voy a defenderlos", dijo el presidente estadounidense a los periodistas desde la Casa Blanca. Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte "deberían pagar más", insistió.

"Mi mayor problema con la OTAN es que si Estados Unidos tuviera un problema y llamáramos a Francia o a otros países que no nombraré y dijéramos: 'Tenemos un problema', ¿crees que vendrían a ayudarnos, como se supone que deben hacer? No estoy seguro de eso...", afirmó también el presidente republicano.

Interrogado el jueves por la noche al margen de la cumbre en Bruselas, Emmanuel Macron recordó que Francia es un aliado "fiel" y "leal" de los estadounidenses.

"Siempre hemos estado ahí, el uno para el otro", aseguró el presidente francés. “Los europeos estaban allí para Afganistán. Somos aliados leales y fieles, ¡quién se atreva a dudarlo que mire la historia contemporánea!”. Según el jefe de Estado francés, Francia tiene "derecho a exigir" respeto y amistad.

Durante décadas, los países europeos han delegado en gran medida en Estados Unidos el costo de su seguridad, proporcionada por Washington en el marco de la OTAN, y han reducido su gasto militar.

Estados Unidos critica desde hace varios años la debilidad del gasto militar europeo. Donald Trump dijo en enero que creía que los países miembros de la OTAN deberían gastar el 5% de su PBI en defensa.

FUENTE: Clarín