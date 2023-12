Quién es la Tiktoker argentina acusada de fingir autismo

La persona que más dura se mostró con Sunny fue su ex cuñada, que escribió un durísimo descargo en sus redes sociales: “La conozco desde que tiene 15 años. Siempre quiso ser actriz o cantante y no daba en la tecla de ser famosa. Es una persona de múltiples personalidades, se adapta perfectamente al círculo en el que está, o sea, si se relaciona con autistas va a actuar como una más, si se relaciona con personas que tengan problemas de vista, va a empezar a usar anteojos y tener dolores de cabeza y así”.

La cibernauta remarcó: “Busco varias maneras de poder vivir de las redes sociales, le fue bien, le bajo un poco la audiencia, hizo actuación pasó exactamente lo mismo. Nunca terminaba de explotar. Hasta que se empezó a viralizar mucho el tema del AUTISMO, ESPRECTROS. ETC (No hablo del tema)”.

La mujer especificó: “Lo que pasó es que, de la noche a la mañana, Sunny es autista. ¿Qué es lo que pasa? Es que nadie le cree porque nunca contó eso. Esta ciega de ser famosa y de vivir de las redes . Habla full de cómo es la vida así. Sea como sea, salieron ex familiares a desmentir todo lo que Sunny dice y creo que más allá de lo que pase en TikTok, Instagram, etcétera, no podemos jugar y hablar de un tema en el que no somos especialistas”.

La historia de Sunny es media larga y voy a tratar de ser muy corta y al pie.

Sunny es una chica que hace bastante tiempo busca poder tener su lugar en redes sociales y eso no me parece que este mal. Fue furor mucho tiempo y en la tele también por su diagnóstico de Autismo



Sunny es una chica que hace bastante tiempo busca poder tener su lugar en redes sociales y eso no me parece que este mal. Fue furor mucho tiempo y en la tele también por su diagnóstico de Autismo pic.twitter.com/TR5vQs2x50 — lilah (@lilah_aciar) November 29, 2023

El posteo de una cibernauta que rastreó toda la historia de Sunny, desde sus comienzos: