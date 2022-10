Qué ves: el test viral que revela un aspecto clave de tu personalidad

UN LÁPIZ

Si lo primero que viste en la imagen fue el lápiz, sos una persona que no tolera el encierro. Te gustan los desafíos. Todos los días buscás aventuras para poner a prueba tus habilidades. Te encanta pasar tiempo en la naturaleza. Tu familia es muy importante para vos. Jamás tomás una decisión sin antes consultar a los que más querés.

UNA ESPADA

Si lo primero que viste en la imagen fue la espada, sos una persona que sabe muy bien lo que desea en la vida. Cuando algo se mete en tu cabeza, es bien difícil que te hagan cambiar de opinión. Sos muy terco(a) y testarudo(a). Te mostrás como alguien frío porque tenés miedo de que lastimen tus sentimientos. Mucha gente te ve como una persona codiciosa, superficial y egoísta.

Otro test, de yapa

tes.jpg

Si lo primero que viste fue un cerebro

Eres una persona demasiado preocupada por obtener respuestas, incluso si esas respuestas están por fuera de tu alcance. Sientes que debes tener las cosas bajo tu control y si todo resulta distinto a lo que esperabas te invade la ansiedad.

Si viste un rostro humano

Es porque justamente en tu vida te caracteriza la empatía. Por más que no te lo propongas es algo natural en tí. Eres una persona que siempre está preocupándose por los demás y cuida meticulosamente las acciones para que nadie salga lastimado. Un consejo, cuidarte a ti mismo no se trata de egoísmo, debes encontrar un equilibrio entre lo que haces por los demás y lo que haces por tí.

Si viste un paisaje natural y aves

Eres de las personas que disfruta cada cosa que la vida te brinda, eres soñadora y valoras mucho la libertad. Eres capaz de encontrar siempre algo positivo de cada situación y tienes en mente que si algo no está saliendo bien, siempre habrá nuevas oportunidades. No te desesperas porque las cosas no van como piensas, crees que todo tiene solución.