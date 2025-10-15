miércoles 15 de octubre 2025

Decisión

Qué ciudad prohibe usar el celular más de dos horas por día

Una asamblea municipal aprobó la medida para combatir la creciente adicción a los dispositivos portátiles de comunicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ciudad de Toyoake, ubicada en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, estableció un límite diario de dos horas para el uso de teléfonos inteligentes. La disposición, impulsada por el alcalde Masafumi Kouiki, comenzó a regir el 1 de octubre y busca combatir la creciente adicción a las pantallas.

“Cuando se sube a un tren en Japón, la mayoría de los pasajeros están mirando sus teléfonos, no hacen nada más”, explicó el mandatario, que se convirtió en una de las voces más firmes del país frente a la dependencia tecnológica.

En declaraciones a The New York Times, añadió: “Es muy triste terminar el día mirando el teléfono todo el tiempo en casa. Espero que los ciudadanos cambien su comportamiento. Con esto, se abren nuevas oportunidades”.

Cómo se aprobó la restricción

La propuesta surgió en agosto, cuando las autoridades locales presentaron el proyecto ante la asamblea municipal. Un mes después, obtuvo la aprobación con 12 votos a favor y 7 en contra, habilitando su entrada en vigor el 1 de octubre.

La asamblea aprobó la propuesta con 12 votos a favor y 7 en contra.

Toyoake cuenta con una población aproximada de 70.000 habitantes, y la medida fue diseñada más como una recomendación que como una norma coercitiva. La ordenanza fija un tope de 120 minutos diarios para el uso recreativo del teléfono, excluyendo las actividades laborales o educativas.

La resolución no contempla sanciones ni controles sobre el tiempo que cada ciudadano pasa frente a la pantalla. Ninguna autoridad fiscalizará el cumplimiento, ya que el objetivo principal es generar conciencia sobre los hábitos digitales.

Un debate sobre el uso excesivo de pantallas

Más allá de su impacto inmediato, la medida permitió abrir un debate nacional sobre las consecuencias del uso desmedido de los dispositivos electrónicos. El foco se centra en la salud mental, los vínculos sociales y la calidad del sueño.

En esa línea, la normativa recomienda que los niños y adolescentes dejen de usar sus dispositivos a las 21 horas, para garantizar un descanso adecuado. “El objetivo principal es garantizar suficientes horas de sueño”, remarcaron las autoridades municipales, que también enviaron correos electrónicos a padres y jóvenes instando a regular el tiempo frente a las pantallas.

Evaluación del impacto y antecedentes

Para medir los resultados, el gobierno local realizó una encuesta entre 250 vecinos y planea repetir el estudio en 2026 con la participación de estudiantes de las escuelas de la ciudad.

La preocupación por el consumo digital no es nueva en Japón. Un estudio realizado en 2024 reveló que los menores de edad pasan en promedio cinco horas diarias con sus teléfonos móviles, y que más del 80% se considera dependiente de los smartphones.

Con esta medida, Toyoake se convirtió en la primera ciudad japonesa en aprobar una ordenanza de este tipo, que, sin prohibir el uso de los dispositivos, invita a repensar la relación de los ciudadanos con la tecnología y su impacto en la vida cotidiana.

