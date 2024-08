Por qué tu perro te salta al verte llegar y los tips para evitarlo

Es que el salto al verte llegar es una forma de comunicación y acá te enseñamos los motivos por los que esto ocurre.

Motivos detrás del salto de los perros

La principal razón por la que los perros saltan sobre tu cuerpo al verte llegar es la búsqueda de atención. Este es un comportamiento canino que se observa, sobre todo, en los cachorros que buscan todo el tiempo captar la mirada de sus dueños para recibir caricias o juegos. También es muy común en perros jóvenes que aún están aprendiendo a comunicarse de forma correcta.

Otro de los motivos por los que tu perro salta es la excitación. Cuando el animal está entusiasmado por verte salta porque así expresa su alegría. Esto puede ponerse aún más intenso si dejaste a tu perro solo muchas horas del día y eso hizo que espere muy ansioso tu regreso.

Por último, estos saltos también pueden ser por inseguridad o ansiedad ya que algunos perros lo hacen para buscar seguridad o disminuir sus nervios cuando hay situaciones nuevas o desconocidas. Si tu perro hace esto, tal vez necesita socializar más con otros animales o más paseos para gastar su energía.

Cómo evitar que tu perro salte al verte llegar

perro que salta.jpg

Hay algunas formas de educar a tu perro para que deje de generar molestias sobre ti o sobre las visitas que llegan a tu casa. Para eso, el entrenamiento es mejor cuando empieza desde temprana edad.

Una de las técnicas más utilizadas para evitar que tu perro salte es simplemente ignorarlo, no prestarle atención y darle la espalda hasta que se calme.

Cuando el animal ya se tranquilizó lo ideal es recompensarlo con caricias o alguna golosina para perro. Así, él aprenderá que comportarse bien y calmado tiene premio e intentará recibir más repitiendo este comportamiento.

Otra técnica que puede servirte es enseñar a tu perro comandos básicos como "sentado" o "quieto". Así, cada vez que tu perro intente saltar le puedes dar la orden de sentarse y darle una recompensa si cumple. De esta manera lograrás reforzar el comportamiento que deseas que tenga y redirigirás la energía del perro hacia una acción más apropiada.

Por último, pero no menos importante, es necesario que todos los miembros de la familia sigan estas reglas y técnicas de entrenamiento. Si entre todas las personas que viven en la misma casa son coherentes lograrán que el perro entienda que el salto no es un comportamiento aceptable, ni adecuado. Lograrás así que tu mascota aprenda rápido y no se le genere confus