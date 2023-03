Polémica en TikTok por un filtro de belleza: "Está asustando a la gente"

Con el lanzamiento del filtro “Bold Glamour” comenzaron a aparecer lluvia de críticas. Sobre todo, por el contundente cambio de aspecto el cual para nada es lo real que mostramos.

Y esto, sin lugar a duda, pone en duda qué tanto bien hace estas app para la sociedad donde la portación de belleza gana mejores espacios.

Es en lo que se convierten aquellos filtros que cada día son más sofisticados. Especialmente cuando de autoestima se trata ya que cada vez se viven más situaciones de bullying y hasta en cuestiones laborales. Las personas se convierten adictas, por así decir, a estos cambios los cuales no muestran la realidad.

never considered lip filler/alterations now I am FOR SURE never doing it not saying that you can't rock it it's just not for me!